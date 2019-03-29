29 Mart 2019 Cuma19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:20Güneş 06:47Öğle 13:14İkindi 16:45Akşam 19:32Yatsı 20:53
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 92.120 0.29
  • Altın: 232,061 0.59
  • Dolar: 5,5983 0.94
  • Euro: 6,2878 0.98

Kayıp Zeynep'ten acı haber: Ölü bulundu

»
Kırklareli’nde dün akşam saatlerinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Zeynep Esin (11), metruk bir binada başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Kayıp Zeynep'ten acı haber: Ölü bulundu
Kayıp Zeynep'ten acı haber: Ölü bulundu Kayıp Zeynep'ten acı haber: Ölü bulundu Kayıp Zeynep'ten acı haber: Ölü bulundu

Zeynep Esin'den (11) bir süre haber alamayan ailesi polise kızları için kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından yaklaşık 7 saat yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulundu. Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Öte yandan olay yerine gelen kız çocuğunun yakınları sinir krizi geçirdi. Burada çok sayıda vatandaş toplanırken, polis ekipleri kalabalığın dağılması için havaya uyarı ateşi etti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Zeynep Esin'in ölü bulunduğu bildirildi ve başsağlığı mesajı yayınlandı. Paylaşımda katil ya da katillerin en kısa sürede bulunacağı ifade edildi.  

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kayıp Zeynep'ten acı haber: Ölü bulunduKayıp Zeynep'ten acı haber: Ölü bulunduKırklareli’nde dün akşam saatlerinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Zeynep Esin (11), metruk bir binada başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.
3 saat sonra intihardan vazgeçti3 saat sonra intihardan vazgeçtiÇekmeköy'de bir vatandaş 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan şahıs yaklaşık 3 saatlik ikna çalışmasının ardından intihardan vazgeçirilerek aşağıya indirildi.
Ünlü sanatçı: Akbil'le gezmek çok rahatÜnlü sanatçı: Akbil'le gezmek çok rahatNişantaşı’nda görüntülenen Müjde Ar, trafikten kurtulmak için toplu taşımayı tercih ettiğini söyledi.
Türkiye'nin gözü bu davada: Rabia feryadı yankı bulduTürkiye'nin gözü bu davada: Rabia feryadı yankı bulduRabia Naz'ın ölümüne ilişkin dosya 82 milyonun meselesi oldu. Kamuoyu, soru işaretleri ve çelişkilerle dolu olayın hakkaniyetle soruşturulmasını beklerken umutlandıran gelişme yaşandı.
Rehber öğretmen cinsel istismarı ortaya çıkardıRehber öğretmen cinsel istismarı ortaya çıkardıİzmir'in Menderes ilçesinde, M.B., lise öğrencisi kızı A.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Baba M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
En güzel Van kedisi 'Spak'a özel bakımEn güzel Van kedisi 'Spak'a özel bakımVan'da 25 kedinin katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilen "Spak"a öğretmen Burcu Utkaner Kaval, evinde özel bakım uyguluyor.
  • 2 kilometre boyunca branda üzerinde taşınarak kurtarıldı27 Mart 2019 Çarşamba 08:29
  • Otizmli çocuğa kreşte 'çimdikli' işkence iddiası27 Mart 2019 Çarşamba 08:23
  • Erhan Çelik'e 2 yıl hapis cezası verildi27 Mart 2019 Çarşamba 08:16
  • Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki Almila ölümden döndü25 Mart 2019 Pazartesi 11:28
  • Öfkeli pilot eşinin bulunduğu binaya daldı25 Mart 2019 Pazartesi 11:02
  • 5 kişinin katil zanlısı: Bana emir geldi 'Vur' dediler vurdum25 Mart 2019 Pazartesi 10:59
  • "Çaldıklarını ver affedeyim"25 Mart 2019 Pazartesi 09:43
  • El freni çekilmeyen kamyon, hareket ederek yayayı ezdi: 1 ölü25 Mart 2019 Pazartesi 08:05
  • Boşuna övünmeyelim bu dindarlık sınavını kaybettik25 Mart 2019 Pazartesi 06:50
  • Neşet Ertaş'ın kardeşi vefat etti23 Mart 2019 Cumartesi 19:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri