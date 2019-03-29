Meteoroloji'den DON uyarısı

"Meteorolojik son değerlendirmelere göre; bölgemizde havanın Malatya, Elazığ ve Tunceli'de aralıklı hafif yağmur; Adıyaman ve çevrelerinde ise gök gürültülü sağanak yağmurlu, Bingöl aralık yağmurlu geçmesi tahmin edilmektedir.
DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN UYARISI
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Elazığ ve Malatya’nın yüksek kesimlerinde hafif kuvvette zirai don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."