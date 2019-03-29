29 Mart 2019 Cuma19 Recep 1440
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Seçimden sonra yeni vergiler geliyor

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Seçimden sonra yeni vergiler geliyor
31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye Belediyeler Birliği, doğalgaz, emlak, taşıt ve cep telefonu başta olmak üzere birçok yeni vergi getirilmesini talep etti.
Seçimden sonra yeni vergiler geliyor Seçimden sonra yeni vergiler geliyor Seçimden sonra yeni vergiler geliyor

Türkiye 31 Mart'ta belediye yönetimlerini belirlemek ve belediye başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Ancak ülke genelindeki belediyelerden oluşan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), doğalgaz, emlak, taşıt ve cep telefonu başta olmak üzere hemen her alana yeni vergi getirilmesini istedi. Vatandaşların vergi yükünü artıracak yeni belediye vergisi talepleri arasında doğalgaz tüketim vergisi, cep telefonu ve internet vergisi, ilave motorlu taşıtlar vergisi gibi vergiler başı çekiyor.

TBB, yayımladığı en son raporda belediyelerin gelirlerini artıracak, giderlerini azaltacak öneri paketine yer verdi. Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, TBB'nin raporunda alternatif yeni gelir kaynağı olarak ağırlıklı olarak vatandaşın üzerine binecek yeni vergi yüklerinin belirlenmesi dikkat çekti. Giderlerin azaltılmasına yönelik talepler arasında ise KDV ve ÖTV indirimleri yer aldı. Geçmişte de benzer taleplerini çeşitli ortamlarda gündeme getiren TBB'nin, raporda yer alan yeni vergilerin hayata geçirilmesi için seçimlerden sonra çalışmalarını hızlandıracağı ifade ediliyor. İşte belediyelerin istediği ve vatandaşın yükünü artıracak vergiler:

Doğalgaz tüketim vergisi:

Halen belediyeler tarafından, elektrik ve havagazının konutlarda tüketiminden yüzde 5, sanayide tüketiminden yüzde 1 oranında elektrik ve havagazı tüketim vergisi alınıyor. Havagazının artık kullanılmaması ve bunun yerine doğalgaz kullanımının yaygınlaşması nedeniyle havagazı yerine doğalgaz tüketiminden yüzde 5 ve yüzde 1 vergi alınması talep edildi.

Emlak vergisi:

Halen her 4 yılda bir yapılan emlak vergisi değerlemesinin, her yıl yapılması ve bu verginin yerleşim yerlerinin gelişmişlik düzeyine göre yüzde 1 ila yüzde 6 oranında kalmak üzere belediye meclislerince belirlenmesi talep edildi. Bu talep kabul edilirse özellikle büyükşehirlerde emlak vergilerinde büyük artışlar yaşanacak.

Cep telefonu-internet vergisi:

Halen PTT tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faks ve data (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç ) ücretleri üzerinden belediyelerin aldığı yüzde 2 oranındaki haberleşme vergisinin içerisine cep telefonları ve internetin de dahil edilmesi istendi.

Taşıt vergisi:

Her yıl taşıt sahiplerinden ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki taksitte alınan motorlu taşıtlar vergisine (MTV) ilave olarak belediyeler için MTV tutarının yüzde 10'u oranında yol ve trafik katkı payı alınması talep edildi. Bu verginin hayata geçirilmesi halinde elde edilecek gelir belediyelerin ulaşım ve trafik alt ve üst yapı hizmetlerinde kullanılacak.

Taşıma vergisi:

Yük ve yolcu taşımacılığı yapılan yerleri işletenlerin elde ettiği hasılattan yüzde 1 oranında taşıma vergisi alınması önerildi.

Konaklama vergisi:

Ticari amaçla konaklama hizmeti veren otel, motel, pansiyon gibi işletmelerden konaklama bedelinin yüzde 1 ila 3'ü oranında konaklama vergisi alınması talep edildi. Büyükşehirlerde bu oranın yarı yarıya arttırılması istendi.

Ulaşımdan ÖTV alınmasın:

Şehir içi toplu taşıma ücretlerinden alınan yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi ve deniz ulaşımında olduğu gibi karadaki toplu taşıma araçlarının kullandığı akaryakıttan da ÖTV alınmaması talep edildi. Bu öneri kabul edilirse toplu taşıma ücretlerinin ucuzlaması bekleniyor

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