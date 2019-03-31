01 Nisan 2019 Pazartesi19 Recep 1440
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Oylar eşit çıkınca bakın ne yaptılar!

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Oylar eşit çıkınca bakın ne yaptılar!
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki köyde adayların eşit oy alması sonucu kazananlar kura çekimi sonucu belirlendi.
Oylar eşit çıkınca bakın ne yaptılar! Oylar eşit çıkınca bakın ne yaptılar! Oylar eşit çıkınca bakın ne yaptılar!

İlçeye bağlı Karaali köyünde kayıtlı 21 seçmenin 18'i oy kullandı.  Yapılan sayım sonucu muhtar adaylarından 74 yaşındaki Halil İbrahim Akgül ile  Fevzi Bilgin, dokuzar oy aldı.

 

Oyların iki defa daha sayılması da sonucu değiştirmeyince sandık başkanı, kura çekilmesine karar verdi. Yapılan kura çekimini kazanan mevcut  muhtar Akgül, yeniden muhtar oldu.

Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce yedi defa açık ara  muhtar seçildiğini, bu kez ise seçimin kuraya kaldığını belirterek "Bu şekilde  seçilmek daha heyecanlıymış. Karşı taraf kazansa da üzülmezdim. Zaten o da  akrabam. Dünürümün oğlu. Nasip banaymış." ifadesini kullandı.

 

Aşağıovacık köyünde ise muhtar adaylarından Muhammer Kahriman'a 34,  Ali Osman Kırdı ile Sadık Ayaz'a ise 38'er oy çıktı.

Yapılan kura çekiminin ardından muhtarlığa mevcut muhtar Ayaz yeniden getirildi.

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