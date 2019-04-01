CHP'nin aday göstermemesi üzerine DSP'den Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül, umduğunu bulamadı. Şişli'de CHP adayı kazandı. Bu sonuç "Sarıgül efsanesi sona erdi" yorumlarına neden oldu.
Anadolu Ajansı'nın verilerine İstanbul'un Şişli ilçesinde Millet İttifakı'nın adayı Muammer Keskin önde giderken CHP'den DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül ise ikinci sırada yer alıyor.
Saat 04.24'te güncellenen sonuçlara göre sandıkların %97.02'i açılmış durumda.
Muammer Keskin %48.28, Mustafa Sarıgül ise %29.08 olarak dikkat çekiyor.