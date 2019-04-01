01 Nisan 2019 Pazartesi19 Recep 1440
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Sarıgül efsanesi sona erdi

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Sarıgül efsanesi sona erdi
CHP'nin aday göstermemesi üzerine DSP'den Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül, umduğunu bulamadı. Şişli'de CHP adayı kazandı. Bu sonuç "Sarıgül efsanesi sona erdi" yorumlarına neden oldu.
Sarıgül efsanesi sona erdi Sarıgül efsanesi sona erdi Sarıgül efsanesi sona erdi

CHP'nin aday göstermemesi üzerine DSP'den Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül, umduğunu bulamadı. Şişli'de CHP adayı kazandı. Bu sonuç "Sarıgül efsanesi sona erdi" yorumlarına neden oldu.

Anadolu Ajansı'nın verilerine İstanbul'un Şişli ilçesinde Millet İttifakı'nın adayı Muammer Keskin önde giderken CHP'den DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül ise ikinci sırada yer alıyor.

Saat 04.24'te güncellenen sonuçlara göre sandıkların %97.02'i açılmış durumda.

Muammer Keskin %48.28, Mustafa Sarıgül ise %29.08 olarak dikkat çekiyor.

 

 

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