02 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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EPDK'dan elektriğe zam açıklaması

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir" denildi.
EPDK'dan elektriğe zam açıklaması
EPDK'dan elektriğe zam açıklaması EPDK'dan elektriğe zam açıklaması EPDK'dan elektriğe zam açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fiyatlarında tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zammın kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi.

 

İşte konuya dair yapılan o açıklama:

"Resmi Gazete’de yayımlanan tarifelerin tüketicilere zam olarak yansıyacağı şeklinde bazı medya organlarında haberler yer almıştır. Bilindiği üzere elektrik fiyatlarını oluşturan çok sayıda unsur söz konusudur.

 

Bunlardan bazıları dönemsel olarak artış yönünde, diğer bazıları ise azalış yönünde değişebilmektedir. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir.

Daha önce Kurumumuz tarafından yapılan açıklama doğrultusunda tekrar etmek isteriz ki, tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur.

Kamuoyunu yanıltıcı haberlere itibar edilmemesini önemle rica eder, iyi çalışmalar dileriz"

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