03 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak

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İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak
YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı, bu oylar yeniden sayılacak.
İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, YSK, İstanbul'daki itirazları görüşmek üzere toplandı.

AK Parti'nin başvurusu üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verilmişti.

İstanbul İl Seçim Kurulu ise CHP'nin, ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, sayımın tedbiren durdurulmasını kararlaştırmıştı.

Bu karara AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine toplanan YSK, İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayımın durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. 

YSK, oy çokluğuyla ilçe seçim kurullarının yeniden sayım kararı ile bu işleme başlanmış ise bunun sonuçlandırılması ve yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun, tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine karar verdi.

Yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanmamış olması halinde ise il seçim kurulunun 298 sayılı kanunun 112. maddesi uyarınca değerlendirme yapmak suretiyle sonucuna göre karar vermesi gerektiği kararlaştırıldı.

 

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