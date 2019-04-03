03 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:11Güneş 06:38Öğle 13:13İkindi 16:47Akşam 19:37Yatsı 20:59
    • 12°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 93.533 -0.60
  • Altın: 232,869 -0.01
  • Dolar: 5,6463 3.30
  • Euro: 6,3221 3.22

Bartın'da geçersiz oy sayımı sonuçlandı, aradaki fark kapanmadı

»
AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Bartın'da geçersiz oylar yeniden sayıldı. Fakat sonuç değişmedi, yine MHP adayı yarışı önde tamamladı. AK Partililerin geçerli oyların da yeniden sayımı için YSK'ya başvuracakları bildirildi.
Bartın'da geçersiz oy sayımı sonuçlandı, aradaki fark kapanmadı
Bartın'da geçersiz oy sayımı sonuçlandı, aradaki fark kapanmadı Bartın'da geçersiz oy sayımı sonuçlandı, aradaki fark kapanmadı Bartın'da geçersiz oy sayımı sonuçlandı, aradaki fark kapanmadı

AK Parti ve MHP'nin, Bartın belediye başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren oyların sayımı tamamlandı.

Dün sabah saatlerinde Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından itirazların kabul edilmesi üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren oylar yeniden sayıldı.

AA'nın haberine göre; tamamlanan sayım sonucunda, bin 562 geçersiz oydan 41'i AK Parti, 20'si MHP, 11'i CHP, 2'si Saadet Partisi ve 3'ü bağımsız aday lehine geçerli sayıldı.

AK PARTİ'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

Merkez ilçe Seçim Kurulu Hakimi "Oyların sayımının tamamlandığına" yönelik açıklama yaptığı sırada AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, sundukları bütün gerekçelerin karşılanmadığını söyledi.

Tunç, yeniden sayım sonucunda geçersiz oylardan bir bölümünün geçerli hale geldiğine dikkati çekerek "Dolayısıyla torbalardaki 39 bin oyun sayılıp buna göre değerlendirilmesi lazım. Siz şu anda, karar almadan sandık sayamazsınız. Önce karar alacaktınız, sonra sandıkları saymanız gerekirdi. Siz kesin sonucu böyle açıklayamazsınız." dedi.

Merkez ilçe Seçim Kurulu Hakimi ise "Bizim verdiğimiz karar budur. Babamın adı Hıdır, elimden gelen budur. Bizim verdiğimiz karar budur." karşılığını verdi.

Tunç bunun üzerine "Ne demek yani, 'elimden gelen budur' ne demek? Dilekçemizdeki taleplerin hepsinin karşılanması gerekir. 'Elimden gelen budur' olur mu? Ne demek yani. Bizim talebimiz, sandık sonuç tutanaklarının bize verilen ıslak imzalı sonuç tutanaklarının sizdekilerle çeliştiğini, uyuşmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla torbaların içindeki 39 bin oy sayıldığında seçmen iradesinin ne şekilde şekillendiğini hep beraber göreceğiz. 74 oyun nasıl çalındığını bugün tespit ettik. Hepsini tek tek saydığımızda da ne kadar oyumuzun çalındığını herkes görecek." diye konuştu.

MHP'Lİ AKIN'DAN AÇIKLAMA

Kesin olmayan sonuçlara göre MHP'den yeniden belediye başkanı seçildiği açıklanan Cemal Akın da Bartın İMKB Ortaokulu'nda oluşturulan geçici seçim kurulundan ayrılırken partililere seslendi.

Akın, yeniden yapılan sayım sonrası 149 oy farkla 14 bin 44 oy alarak ilçe seçim kurulu kararına göre belediye başkanlığının tescillendiğini söyledi.

Akın, "Bundan sonrası il seçim kurulu var, YSK var, herkes kanuni hakkını kullanacaktır ama biz bu seçimi aldık. Manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Kimse provokatörlüğe gelmesin." şeklinde konuştu.

Öte yandan AK Parti tarafından geçerli oyların da tekrar sayılması için il seçim kuruluna itirazda bulunulacağı bildirildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Şırnak'a özel teşekkürErdoğan'dan Şırnak'a özel teşekkürCumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki başarının mimarlarından AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan'ı arayıp tebrik etti
Bartın'da geçersiz oy sayımı sonuçlandı, aradaki fark kapanmadıBartın'da geçersiz oy sayımı sonuçlandı, aradaki fark kapanmadıAK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Bartın'da geçersiz oylar yeniden sayıldı. Fakat sonuç değişmedi, yine MHP adayı yarışı önde tamamladı. AK Partililerin geçerli oyların da yeniden sayımı için YSK'ya başvuracakları bildirildi.
İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacakİstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacakYSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı, bu oylar yeniden sayılacak.
MHP kampa giriyorMHP kampa giriyorMHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere, 13-14 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da kampa girdi.
Kemal Öztürk'ten çarpıcı seçim sonucu yorumuKemal Öztürk'ten çarpıcı seçim sonucu yorumuKemal Öztürk'ten çarpıcı seçim sonucu yorumu
YSK Başkanı Güven'den İstanbul açıklamasıYSK Başkanı Güven'den İstanbul açıklamasıYSK Başkanı Güven, "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor." dedi.
  • Kayyum atanan 73 belediyenin 24'ü Ak Parti'ye geçti01 Nisan 2019 Pazartesi 10:27
  • Sarıgül efsanesi sona erdi01 Nisan 2019 Pazartesi 10:20
  • MHP Besni adayı, AK Parti lehine adaylıktan çekildi29 Mart 2019 Cuma 15:06
  • Erdoğan'a "tren" hatırlatması29 Mart 2019 Cuma 11:52
  • Binali Yıldırım: “Toplam 285 kilometre metro yapacağız"29 Mart 2019 Cuma 08:29
  • Elmadağ adayı Yurdakul'un istifasına karşı SP'den şok iddia29 Mart 2019 Cuma 08:03
  • Araştırmacı yazar Öznur: Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydi29 Mart 2019 Cuma 07:50
  • "Her kesimin oyuna talibiz"28 Mart 2019 Perşembe 07:23
  • Siyasi parti tabanları Saadet’te birleşti27 Mart 2019 Çarşamba 11:55
  • Karabük'te AK Parti ile MHP adayları arasında yakışıksız yarış27 Mart 2019 Çarşamba 08:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri