03 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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Erdoğan'dan Şırnak'a özel teşekkür

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki başarının mimarlarından AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan'ı arayıp tebrik etti
Erdoğan'dan Şırnak'a özel teşekkür
Erdoğan'dan Şırnak'a özel teşekkür Erdoğan'dan Şırnak'a özel teşekkür Erdoğan'dan Şırnak'a özel teşekkür

Mahalli seçimlerde AK Parti'nin başarıyla çıkmasında önemli rol oynayan kadınlar, özellikle Şırnak'ta kazanılan zaferin gizli kahramanı oldu. Çukur ve barikat siyasetinden en çok çeken illerden biri olan Şırnak'ta AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka'nın kazanmasını sevinçle karşılayan halk zaferi halay çekerek kutladı. Başarının gizli kahramanlarından olan AK Parti Şırnak Kadın Kolları ise atanan kayyumlar ile gelen hizmetlerin devamı için kapı kapı seçim çalışması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile terörden temizlenen illerde kadın kolları üyeleri, bölgede 20 bin kadın seçmene dokundu. Bir yandan kayyumlarla gelen hizmetler Şırnaklı kadınlara anlatılırken; bir yandan da ilk defa oy kullanacak kız çocukları için bölgede özel çalışma yürütüldü.

GİRİLMEDİK EV BIRAKMADIK

30 kişilik ekiple çalınmadık kapı bırakmadıklarını söyleyen AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan "Ekiplerimizin başına birer tane hatibe verdik. Hatibe, o kapıyı çaldığında konuşacak, herhangi bir soru geldiğinde cevap verecek kişi demek. Hatibelerle birlikte 3-4 kişilik kadın gruplar oluşturduk. 7 ilçemizde ve 12 beldemizde çalışmalarımızı yaptık. 1 günde ortalama 4 bin kapıyı çaldık. Her eve girdik. Şırnak merkezde ise bazen bir eve 3-4 kere gittik" dedi.

TERÖRÜ SANDIĞA GÖMDÜK

Bölgede en çok üzülenlerin kadınlar olduğunu vurgulayan Atan "Evladını kaybeden, gözyaşını döken hep kadın oldu. Kadınlarımıza 'Artık gençlerimiz ölmesin, artık çukur barikat dönemi bitsin. Bu bölgeye huzur ve kardeşliği getirecek olan tek parti AK Parti'dir' dedik. Kadınlar bu sefer söz verdiler, 'Bu şehri Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz' dediler. Bizim en büyük hedefimizdi ve biz terör örgütünü, silahları sandıklara gömdük. Şimdi barış, kardeşlik ve hizmet zamanı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: ZAFERİN ORTAĞISIN

Seçimin ertesi günü kutlama alanındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini belirten Atan "'Zaferin ortağı sensin. Bundan sonra her şey çok güzel olacak' dedi. En kısa sürede Şırnak'a geleceğini söyledi. Büyük ihtimalle durum değerlendirmesi yapmak için yakın zamanda il başkanları toplantısına geleceğini belirtti" diye konuştu.

KONYA'YA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehirler içerisinde en yüksek oranda oy alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, Altay'a seçim sürecinde Konya'da yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

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