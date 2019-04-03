CHP'li küskünler hem kaybetti, hem kaybettirdiler

Yerel seçimler öncesinde CHP'den aday gösterilmeyen bazı isimler, DSP ve DP'nin yolunu tutmuştu. CHP'li küskünler seçimlerde umduklarını bulamazken, bazı ilçelerde ise sonuçları etkilediler.

İstanbul Şişli'de adaylık bekleyen Mustafa Sarıgül ile Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli DSP'den aday oldu. İki aday da seçimlerde hayal kırıklığı yaşarken, Sarıgül Şişli'de yüzde 28,82, Avcılar'da Benli yüzde 0,80 oranında oy alarak yarışı CHP'li rakiplerine karşı kaybettiler.

AK Parti'nin yüzde 42,92 ile birinci olduğu Çekmeköy'de ise CHP'den ayrılarak DP'den aday Hüseyin Avni Sipahi, aldığı yüzde 22,14 oranı ile ilçedeki sonuçları etkiledi. CHP'nin adayı yüzde 32,23 oy aldı. İzmir'de Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ile Kiraz ilçesinde Salim Özkarakaş CHP ile yollarını ayırarak DSP'den aday olmuştu. Tire'yi Millet İttifakı'nın ortak adayı yüzde 46,03'lük oranla kazanırken, Çiçek yüzde 8,25 ile seçimi üçüncü sırada tamamladı. DSP, CHP'nin aday çıkarmadığı Kiraz ilçesinde ise yaklaşık yüzde 41 civarında oy aldı.

Bu ilçede yüzde 47,33'le AK Parti birinci, Millet İttifakı'nın adayı ise yüzde 9'la üçüncü oldu. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, DSP'den aday olduğu seçimlere yüzde 19,73'lük oy oranı ile CHP'li rakibinden yaklaşık 25 puan fark yedi.

Türkiye gazetesi