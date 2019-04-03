Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Bingöl, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve doğu kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Şırnak'ın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve doğu kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Şırnak'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve doğu kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Şırnak'ın batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.