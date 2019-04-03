Ünlü oyuncuya avukat şoku: DOLANDIRILDI

Oyuncu Nilüfer Aydan, ablasının Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı ve kendisinin oturduğu dairenin tapu iptali ve tescil davaları için vekalet verdikleri avukat Aslıhan S. tarafından dolandırıldıklarını ileri sürdü.

Sinema oyuncusu Nilüfer Aydan’ın (Aydan Canbula), ablasının Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı ve kendisinin oturduğu dairenin tapu iptali ve tescil davaları için vekalet verdiği avukatı Aslıhan S.’nin, dosyaya teminat yatırma adı altında 86 bin 500 lira aldığını ancak herhangi bir işlem yapmayarak kendisini dolandırdığını belirterek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avukat Aslıhan S. hakkında, ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde ilk celsesi görülen duruşmaya, müşteki Nilüfer Aydan ve taraf avukatları katılırken, sanık avukat Aslıhan S. ise mahkemeye hasta olduğuna dair rapor sunarak duruşmaya katılmadı.

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Aydan, “Ben söz konusu parayı masraf adı altında sanık avukata elden teslim ettim. Bana, daha sonra makbuz keseceğini söyledi, ancak kesmedi. Bu sebeple bu parayı sanığa teslim ettiğime dair herhangi bir yazılı belge yoktur. Ancak parayı kendi hesabımdan çektim. Buna dair banka kayıtları vardır” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın bir sonraki celse savunmasının alınması için duruşmayı erteledi.