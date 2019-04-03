03 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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Okulda dehşet

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Okulda dehşet
Kocaeli’nde, okulda tartıştığı öğrencisi tarafından defalarca bıçaklanan müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu, hastaneye kaldırıldı. Kuyucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Okulda dehşet Okulda dehşet Okulda dehşet

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, öğrencisi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu, kurtarılamadı. Olay, Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre sabah okula gelen 11. sınıf öğrencisi F.Ç., 46 yaşındaki müdür yardımcısı Kuyucu ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan F.Ç. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu'yu 3 yerinden bıçakladı. Kuyucu, uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında ağır yaralandı. Olayı gören diğer öğretmenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kuyucu, Gebze ilçesinde bulunan bir özel hastaneye kaldırılırken, kısa sürede yakalanan F.Ç. isimli öğrenci ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kuyucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, F.Ç.'nin 2019 yılı ocak ayı içinde okul disiplin kurulu kararı ile 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı tespit edildi.

 

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