03 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

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TÜİK, Mart 2019 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1.03 ve yıllık yüzde 19.71 oldu. Beklenti aylık yüzde 0.85 ve yıllık yüzde 19.52 yönündeydi. Enflasyon sepetinde yer alan 270 ürünün fiyatı arttı.
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Aylık en yüksek artış yüzde 3.48 ile sağlık grubunda oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.44, eğitimde yüzde 1.45, ulaştırmada yüzde 0.75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.67 artış gerçekleşti. 

Aylık düşüş gösteren tek grup ise yüzde 0.29 ile haberleşme oldu.

Yıllık bazda ise en fazla artış yüzde 29.77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27.94, ev eşyası yüzde 26.98, eğlence ve kültür yüzde 20.08 ve sağlık yüzde 19.72 ile artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları oldu.

270 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE ise aylık yüzde 0.28 ve yıllık yüzde 17.72 arttı.

Enflasyon sepetindeki 418 maddeden; 33'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115'inin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

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