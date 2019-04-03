Benzin 7 liraya dayandı!

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,78 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,90 liraya, İzmir'de 6,76 liradan 6,95 liraya yükselecek.
KENTLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİYOR
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
GEÇEN AY 13 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ
Benzin fiyatları en son 18 Mart'ta 13 kuruş artmış ve Ankara'da ortalama 6,78 liraya, İstanbul'da 6,71 liraya, İzmir'de 6,76 liraya yükselmişti.
60 LİTRELİK DEPODAKİ FARK
60 litrelik bir depoyu 19 kuruş zamla dolduracak olan bir aracın 11-12 lira civarında fark ödeyeceği belirtiliyor.
[Benzine 19 kuruş zam geldi]
ABD YAPTIRIMLARI PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ
Dünyada petrol fiyatları, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları artırmayı gözden geçirdiği ve Venezuela’nın önemli ihraç terminallerinden birinde faaliyetin durduğu haberleri etkisiyle yükseldi. Brent petrol varili, uluslararası piyasalarda 69,39 dolardan işlem görüyor.