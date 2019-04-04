04 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Altının kilogramı yükseliyor

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Altının kilogramı yükseliyor
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 233 bin 500 liraya yükseldi.
Altının kilogramı yükseliyor Altının kilogramı yükseliyor Altının kilogramı yükseliyor

Atın piyasasında, en düşük 232 bin lira, en yüksek 233 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,52 artışla 233 bin 500 liradan tamamladı.

 

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 159 milyon 28 bin 435,04 lira, işlem miktarı ise 686,65 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 166 milyon 350 bin 962,46 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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