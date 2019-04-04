Dolar kurunda son durum

Dolar/TL, seçim sonrası belirsizlik ve ABD ile gerilen ilişkiler nedeniyle 5.45 - 5.70 arasında iki yönlü dalgalanmasını sürdürüyor.



Dolar kuru seçim sonrası belirsizlikle 5.45 - 5.70 arasındaki iki yönlü dalgalanmasını sürdürüyor ve seçim sonrası büyükşehirlerde oluşan belirsizlik, ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle, Türk Lirası diğer gelişen ülkelerden negatif ayrışıyor.

Dün, dolar karşısında diğer gelişen ülke paraları küçük de olsa kazanımlar elde ederken, Türk Lirası yüzde 0.5'in üzerinde değer kaybetti.

Bankacılar tabloda, beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisinden ziyade seçim sayı oy sayımının ne getireceğinin bilinmemesinin etkili olduğu görüşünde.