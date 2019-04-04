04 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Dolar kurunda son durum

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Dolar kurunda son durum
Dolar/TL, seçim sonrası belirsizlik ve ABD ile gerilen ilişkiler nedeniyle 5.45 - 5.70 arasında iki yönlü dalgalanmasını sürdürüyor.
Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum


Dolar kuru seçim sonrası belirsizlikle 5.45 - 5.70 arasındaki iki yönlü dalgalanmasını sürdürüyor ve seçim sonrası büyükşehirlerde oluşan belirsizlik, ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle, Türk Lirası diğer gelişen ülkelerden negatif ayrışıyor.

Dün, dolar karşısında diğer gelişen ülke paraları küçük de olsa kazanımlar elde ederken, Türk Lirası yüzde 0.5'in üzerinde değer kaybetti. 

Bankacılar tabloda, beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisinden ziyade seçim sayı oy sayımının ne getireceğinin bilinmemesinin etkili olduğu görüşünde.

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