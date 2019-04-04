Eygi'nin son durumu nasıl?

Beyin damarına pıhtı sıçraması sebebiyle hastaneye kaldırılan, Millî Gazete’nin yirmi beş yıllık yazarı ve İslami camianın mihenk taşlarından Mehmet Şevket Eygi’nin tedavisi sürüyor

Millî Gazete’ye çeyrek asırdır günlük yazılar yazan, İslami camianın önemli isimlerinden Mehmed Şevket Eygi, beyin damarına pıhtı sıçraması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi süren ve sağlık durumu iyiye giden Eygi’yi, Millî Gazete İmtiyaz Sahibi ve Genel Müdürü Ömer Yüksel Özek, Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve Mevlevi Şeyhi Yakup Baba hastanede ziyaret edip geçmiş olsun duasında bulundular.

Sağlık durumu iyiye giden Eygi’yi, Millî Gazete İmtiyaz Sahibi ve Genel Müdürü Ömer Yüksel Özek, Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve Mevlevi Şeyhi Yakup Baba hastanede ziyaret etti.



Geçmiş olsun duasında bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti Mehmet Şevket Eygi de teşekkür ederek dile getirdi.