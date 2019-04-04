Başkan seçilince sözünü tutup, cep telefonu numarasını paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tahir Büyükakın, bugün mazbatasını alarak, görevine başladı. Büyükakın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi verdiği ilk sözü de tuttu. Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından 'İlk sözümü tutuyorum' yazarak, '0532 355 33 05' olan telefon numarasını paylaştı. Büyükakın'ın sosyal medya hesabından 'Alo Başkan Hattı' başlığıyla yapılan paylaşımda 'Sistem içinde çözülemeyen sorunlar için Alo Başkan Hattı. Belediye şikayet ve talep mekanizması içinde iş ve işlemlerini çözemeyen vatandaşlar başkana doğrudan ulaşabilecek' denildi.