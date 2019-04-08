Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: Bu işin hırsızlık boyutu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili "Bu işin hırsızlık boyutu var. Bir de sandıkta hırsızlıklar var" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

"Rusya ile iş birliğimiz artarak, güçlenerek devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Rusya ile iş birliğimiz artarak, güçlenerek devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede, vize serbestisi konusunun da gündemde yer alan bir başlık olduğunu belirtti.

"Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhakı ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Batı Şeria kesinlikle Filistinlilerin topraklarıdır."

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan harekata ilişkin bir soruyu Erdoğan, şu şekilde yanıtladı:

"O sır cümle var ya, o sır cümle aynen masadadır; bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz."

"Seçim süreci bitti, bundan sonraki süreç yargı sürecidir"

Erdoğan, seçim sonuçlarına yapılan itiraz sürecine ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç, bunun yargı sürecidir. İtiraz mercileri biter, bittikten sonra çıkan netice de 'başımız gözümüz üstüne' deriz."

İstanbul'a siyasi partiler tarafından asılan teşekkür afişlerine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Aynı şeyi Bay Kemal de adayıyla birlikte İstanbul'un her yerine asabilir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Örgütlü müdahalenin içinde savcılıklara duyurular var o ayrı konu, onu zaten savcılıklar bunun da gereğini o delillere dayalı olarak yapacaktır. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu var. Bir de sandıkta hırsızlıklar var. Şimdi biz YSK'ya gidiş, sandıktaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. O ayrı bir iş ama o diğeri ise ayrı bir konu. Her iki kanaldan bu yürütülecektir. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız."