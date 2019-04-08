08 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:01Güneş 06:30Öğle 13:11İkindi 16:49Akşam 19:42Yatsı 21:06
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 97.298 -1.50
  • Altın: 237,605 1.70
  • Dolar: 5,6923 1.30
  • Euro: 6,3938 1.29

Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

»
Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.
Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametinde, Mithat Bülent Ural idaresindeki 78 BS 510 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 32 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 5'inin durumu ağır 
Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda, temizlik çalışması yapıldı.

Bu arada kazayı son anda fark eden 06 JSZ 56 plakalı soda yüklü tankerin sürücüsü, otobüse çarpmamak için direksiyon kırınca araç yoldan çıktı.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, otobüs ve tankerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralıSakarya'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralıAnadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.
Başkan seçilince sözünü tutup, cep telefonu numarasını paylaştıBaşkan seçilince sözünü tutup, cep telefonu numarasını paylaştıKocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na seçilen Tahir Büyükakın, göreve geldiği ilk gün, yerel seçim öncesi verdiği sözü tutarak, sosyal medya hesabından cep telefonu numarasını paylaştı.
Eygi'nin son durumu nasıl?Eygi'nin son durumu nasıl?Beyin damarına pıhtı sıçraması sebebiyle hastaneye kaldırılan, Millî Gazete’nin yirmi beş yıllık yazarı ve İslami camianın mihenk taşlarından Mehmet Şevket Eygi’nin tedavisi sürüyor
İktidar evvelâ insana yatırım yapmalıydıİktidar evvelâ insana yatırım yapmalıydıİktidar evvelâ insana yatırım yapmalıydı
Ünlü oyuncuya avukat şoku: DOLANDIRILDIÜnlü oyuncuya avukat şoku: DOLANDIRILDIOyuncu Nilüfer Aydan, ablasının Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı ve kendisinin oturduğu dairenin tapu iptali ve tescil davaları için vekalet verdikleri avukat Aslıhan S. tarafından dolandırıldıklarını ileri sürdü.
Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olduTürkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olduİstanbul Avcılar Belediye başkanı CHP'li Turan Hançerli Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olarak göreve başlayacak.
  • Aldığı oy oranı şaşkına çevirdi01 Nisan 2019 Pazartesi 11:49
  • Oylar eşit çıkınca bakın ne yaptılar!31 Mart 2019 Pazar 23:21
  • Kayıp Zeynep'ten acı haber: Ölü bulundu29 Mart 2019 Cuma 08:49
  • 3 saat sonra intihardan vazgeçti29 Mart 2019 Cuma 07:56
  • Ünlü sanatçı: Akbil'le gezmek çok rahat28 Mart 2019 Perşembe 10:30
  • Türkiye'nin gözü bu davada: Rabia feryadı yankı buldu28 Mart 2019 Perşembe 10:18
  • Rehber öğretmen cinsel istismarı ortaya çıkardı28 Mart 2019 Perşembe 10:01
  • En güzel Van kedisi 'Spak'a özel bakım27 Mart 2019 Çarşamba 10:23
  • 2 kilometre boyunca branda üzerinde taşınarak kurtarıldı27 Mart 2019 Çarşamba 08:29
  • Otizmli çocuğa kreşte 'çimdikli' işkence iddiası27 Mart 2019 Çarşamba 08:23
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri