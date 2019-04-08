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Mansur Yavaş Hacı Bayram'da sabah namazı kıldı

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Mansur Yavaş Hacı Bayram'da sabah namazı kıldı
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı. Ardından Adliye'ye geçerek mazbatasını aldı ve göreve başladı.
Mansur Yavaş Hacı Bayram'da sabah namazı kıldı Mansur Yavaş Hacı Bayram'da sabah namazı kıldı Mansur Yavaş Hacı Bayram'da sabah namazı kıldı

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti. Ardından Adliye'ye geçerek mazbatasını aldı ve göreve başladı. 

Yavaş, sabah namazı vakti CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile Hacı Bayram Camisi'ne geldi.

Sabah namazını cemaatle kılan Yavaş daha sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'ne geçerek dua etti.

- "Anıtkabir ziyaretinden sonra görevimize başlayacağız"

Camiden ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Yavaş, "Ankara'nın kurucularından olan Hacı Bayramı Veli'yi ziyaret edip duamızı yaptık, mazbatamızı aldıktan sonra 15.30'da da Anıtkabir'e gidip Ankara'mızı başkent yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunduktan sonra görevimize başlayacağız inşallah. 'Haydi Bismillah' dedik, başlıyoruz. Allah'ım hayırlı uğurlu etsin." dedi.

Hacı Bayram Camisi'nden Hükümet Caddesi'ne yürüyen Yavaş, bir pastanede kendisine eşlik eden partililerle kahvaltı yaptı.

Kahvaltıda Yavaş'a eşi Nursen Yavaş da eşlik etti.

 

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