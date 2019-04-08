Tanzim bitti fiyat arttı

Vatandaşa ucuz sebze meyve satmak amacıyla kurulan tanzim satış noktaları kapatılmaya başlayınca marketlerde fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Sert yağışlar nedeniyle azalan verim sonrası elindeki ürünü stoklayan fırsatçılar, yeni mevsim hasadı başlayana kadar yaklaşık 1 aylık dönemde kısıtlı ürünü 2-3 katına piyasaya verip fahiş karın peşine düştüler.

Özellikle örtü altı denen sera ürünlerinde fiyatlar tavan yaptı. Fiyatı düşürmemek adına tezgahtaki ürünün çürümesine dahi göz yuman fırsatçılar, hem vatandaşı hem de üreticiyi mağdur ediyor.

SİVRİ BİBER 25 LİRAYI GÖRDÜ

Tanzimlerde kilosu 2 liraya satılan soğan ve patates, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ürün verdiği beş market dışında yükselişe geçti. Patates 4, soğan 6 lirayı aştı. Tanzim ürünlerini satan marketlerde boş kasalar dikkat çekerken bazı marketlerde fiyatı 25 lirayı gören sivri biberin satışı yapılmıyor. Domates ve salatalığın 6 lirayı aştığı marketlerde salkım domates ise 10 liranın üzerinde satılıyor. Market çalışanları, sezon ürünlerinde fiyatların çok yüksek olduğunu belirtirken, hallerden yeterli ürün gelmediği için meyve sebze reyonlarında küçülmeye gittiklerini vurguluyor.

Bir CarrefourSA çalışanı, "Reyonlara göstermelik yaz ürünleri koyuyoruz. Domates yaz sebzesi olmasına rağmen hala kısıtlı ve yüksek fiyatla geliyor. Karpuzu rafa 5-10 tane koyuyoruz. Vatandaş da tepkili ama ne yazık ki piyasada mal yok" ifadesini kullandı. Migros'a sebze tedariği yapan bir firma ise, bu yıl olağanüstü hava koşulları nedeniyle ürün veriminin düşük olduğunu, bu durumun da az olan ürünün fiyatını yükselttiğini belirtiyor.

KURU SOĞANDA SIFIR GÜMRÜK VERGİSİ UZATILDI

Kuru soğan ithalatında "sıfır gümrük vergisi" uygulaması uzatıldı. Konuya ilişkin, İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kuru soğan ithalatında 31 Mart itibarıyla süresi dolan "yüzde sıfır gümrük vergisi" 30 Nisan'a kadar uygulamada kalacak.

ETİKETTE 'YARIM KİLO' OYUNU

Hal esnafı ise üreticiden gelen ürünlerin kendilerine yüksek fiyatla ulaştığını, üzerine çok düşük bir kar koyarak satış yaptıklarını belirtiyor. Hal esnafı ayrıca, piyasada havalar ısınmasına rağmen yeterli meyve ve sebze olmadığını, olanın da yüksek fiyata satıldığını vurguluyor. Ürünlerini hallerden alan pazarlarda ise vatandaşı çekebilmek için artık etiketlerde kilo değil yarım kilo fiyatı yazıyor. Aynı durum marketlerde de geçerli. Etiketlerde büyük puntolarla ürünün fiyatı küçük puntolarla ise ürünün ağırlığı yazıyor.