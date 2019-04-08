08 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
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İthal soğanda sıfır vergi bir ay uzatıldı

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Şubat ayında başlatılan kuru soğan ithalatında 'sıfır gümrük vergisi' uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Özellikle Mısır'dan kuru soğan ithal edilmesi tartışmalara neden olmuştu.
İthal soğanda sıfır vergi bir ay uzatıldı
İthal soğanda sıfır vergi bir ay uzatıldı İthal soğanda sıfır vergi bir ay uzatıldı İthal soğanda sıfır vergi bir ay uzatıldı

Kuru soğan ithalatında "sıfır gümrük vergisi" uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Konuya ilişkin, İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuru soğan ithalatında 31 Mart itibarıyla süresi dolan "yüzde sıfır gümrük vergisi" 30 Nisan'a kadar uygulamada kalacak.

Geçen yıl Haziran ayında ise dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi soğan ve patates fiyatlarında aşırı oynaklık gördüklerini belirterek, "Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz" demişti. Aradan 6 ay geçmiş olmasına rağmen 15 Ocak 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile kuru soğan ithalatına yeniden kapı açıldı. Ticaret Bakanlığı da Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımında, "Kuru soğan (GTP 0703.10.19.00.11) ithalatında gümrük vergisinin Şubat sonuna kadar %0 olarak uygulanmasına ilişkin Karar, 15/01/2019 tarih ve 30656 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Alınan ithalat kararlarına rağmen kuru soğan fiyatları bir türlü düşmemiş, geçen yıl Kasım ayında depolara yapılan baskınlar sonucu depolarda soğanın kalmadığı görülünce fiyatlar hızla artmaya devam etmişti.

Karar

 

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