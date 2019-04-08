08 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
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İstanbul'da son durum... İşte aradaki fark

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İstanbul'da son durum... İşte aradaki fark
İstanbul seçim sonuçları için sona yaklaşıldı. Geçersiz oyların yüzde 90'ı sayılırken Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark azaldı. İşte İstanbul'da son durum...
İstanbul'da son durum... İşte aradaki fark İstanbul'da son durum... İşte aradaki fark İstanbul'da son durum... İşte aradaki fark

AK Parti'nin yaptığı itirazların ardından geçersiz oyların yeniden sayıldığı İstanbul'da Pazartesi saat 09:00 itibarıyla YSK'nın sistemine göre yapılan sayımlarla Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy oranları değişmeye başladı.

31 Mart'ta tarihinde yapılan yerel seçimlerin üzerinden 8 gün geçmesine rağmen İstanbul'da seçimi kazanan henüz belli değil.

YSK'nın yaptığı 1 Nisan'daki kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun 29.450 oy önde tamamladığı belirtilmişti.

Ancak AK Parti seçim sonuçları için İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etmiş ve bunun üzerine geçersiz oylar yeniden sayılmaya başlanmıştı.

İstanbul'da geçersiz oyların yüzde 90’ını sayılırken Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark azalmaya başladı.

YILDIRIM İLE İMAMOĞLU ARASINDAKİ FARK 15 BİN 823

CHP'nin İstanbul Milletvekili, İstanbul'da yapılan geçersiz oyların sayımı ile ilgili son verileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. CHP'li vekil, geçersiz oyların yüzde 90’ının sayıldığını belirterek, İmamoğlu’nun 15 bin 823 farkla önde olduğunu ifade etti.

YSK verilerine göre iki adayın son oy oranı ise şu şekilde:

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun oyu: 4 milyon 171 bin 216
AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım’ın oyu: 4 milyon 155 bin 393

AK PARTİ 3'ÜNCÜ KEZ İSTANBUL'DA SEÇİMLERE İTİRAZ ETTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması için dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere İl Seçim Kurulu'na verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün yaptığı basın toplantısında "38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden YSK’ye müracaat etmiş olacağız." demişti. 

 

Kaynak: Milli Gazete

 

 

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