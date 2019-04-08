08 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
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Merkez'in hamlesi faizleri düşürdü

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Merkez'in hamlesi faizleri düşürdü
Döviz kurlarında yaşanan aşırı oynaklık sonrasında peş peşe hamle yapan Merkez Bankası'nın son adımı Swap piyasasına yönelik oldu. Merkez Bankası alınan son karar doğrultusunda yerel bankalarla Swap'ta TL faizini yüzde 25,5'ten yüzde 24'e düşürdü.
Merkez'in hamlesi faizleri düşürdü Merkez'in hamlesi faizleri düşürdü Merkez'in hamlesi faizleri düşürdü

Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında bugünkü ihalede TL faizi yüzde 24'e çekildi.

TCMB Cuma günü ilgili ihalede TL faizini yüzde 25.50 olarak belirlemişti.

 

TCMB geçen iki haftada kademeli olarak attığı adımlarda döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 40'a çıkarmıştı.

Merkez'in Swap hamlesi öncesi güne 5,62 seviyesinde başlayıp 5,71 seviyesine kadar çıkan dolar faiz kararı sonrasında 5,67 seviyelerine geriledi.

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