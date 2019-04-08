08 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
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Tayyar'dan İstanbul seçimleriyle ilgili farklı yorum

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Tayyar'dan İstanbul seçimleriyle ilgili farklı yorum
İstanbul seçimleriyle ilgili tartışmalar konusunda AK Parti içinden tepki toplayacak bir açıklama geldi.
Tayyar'dan İstanbul seçimleriyle ilgili farklı yorum Tayyar'dan İstanbul seçimleriyle ilgili farklı yorum Tayyar'dan İstanbul seçimleriyle ilgili farklı yorum

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul seçimlerine ilişkin itiraz ve tepkileri sürerken, AK Parti içinden ezber bozan bir açıklama geldi. 

İstanbul seçimleriyle ilgili tartışmalar konusunda AK Parti içinden tepki toplayacak bu açıklamanın sahibi AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar.

Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklama aynen şöyle dedi:

"Oy sayımına itiraz, Anayasal haktır.

Eyvallah.

Seçim sandığı için darbe, tuzak, işgal, proje gibi ifadelerle demokrasi kavramının içini boşaltmak, bu ülkeye yapılacak en büyük haksızlıktır.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Hatayı millette değil kendimizde aramalıyız."

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