08 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
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Emrah'ın oğlu askere gitti

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Emrah'ın oğlu askere gitti
Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, birliğine teslim oldu. Erdoğan, gitmeden önce de sitem dolu mesaj yayınladı.
Emrah'ın oğlu askere gitti Emrah'ın oğlu askere gitti Emrah'ın oğlu askere gitti

Şarkıcı Emrah'ın, Ebru Çolak’tan olan oğlu Tayfun Erdoğan askere gitti.

Birliğine teslim olan Tayfun Erdoğan, askere gitmeden önce annesi ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

"KİMSEYE GEREK OLMADIĞINI GÖSTERDİN"

Fotoğrafın altına sitem dolu bir not bırakan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Dimdik gidiyorum, boynum bükük olarak değil asla merak etme annem.... Bugünümde de yanımda oldun her günümde olduğun gibi  yine kimseye gerek olmadığını gösterdin koca yürekli annem ... Herkes Allah’a emanet olsun, yarın birliğimize teslim oluyoruz."

BABA HASRETİ ÇEKİYOR

Öte yandan şarkıcı Emrah, oğlu ile görüşmüyor. Askere giderken babasının yanına uğramayan Tayfun Erdoğan, baba hasretini bu zamana kadar ekranlar aracılığı ile pek çok kez yinelemişti.

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