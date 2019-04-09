Seyit, orduyu sırtlayacak

Anadolu Grubu'nun yerli araç üreticisi Anadolu İsuzu yıllardan bu yana edindiği tecrübelerle savunma sanayisinde boy göstermeye başladı. Seyit adını verdiği zırhlı araç taşıyıcısı ve çekicisi kamyonun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hizmetine sunduklarını söyleyen Anadolu İsuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, yerlileştirdikleri kamyonlarda ihracat için de kolları sıvadıklarını söyledi.

ORDUNUN KAMYON PARKI ÇOK ESKİ

2011'den bu yana savunma sanayisinin içinde olduklarını ve zırhlı midibüs ve pick-up geliştirdiklerini ifade eden Arıkan, "Biz bir ihtiyacı tespit ettik. Biz kamyon yapıyoruz ama ülkemizde savunma sanayisine yönelik doğru düzgün bir kamyon yapımı yok. Yapılmadığı gibi mevcut olanların modelleri 1990'lardan 2000'lerden kalma. Savunma sanayisinin kamyon araç parkı çok eski. Savunma sanayisinde ciddi bir dışa bağımlılık var. Dışa bağımlılık artık yasaklama haline gelmiş durumda. Parça girişleri yasaklanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu gördü. Bizde onun teşviğiyle bu işe girdik" şeklinde konuştu.

HEDEF EN AZ YÜZDE 70 YERLİLEŞME

Çekya'daki Tatra markasıyla işbirliği yaptıklarının altını çizen Anadolu İsuzu Genel Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatra 100 yılı aşkındır ağır kamyon yapıyor. Kamyonları çekişleri 6x6, 8x8, 20x20'ye varan özel kamyonlar. Biz onlarla işbirliğine girdik. İlk işimizi aldık. Teslimatlarına başlandı. Kurtarıcı aracı alt yüklenici olarak aldık. Ana yüklenicinin başka bir firma olduğu ihalede alt yüklenici olarak kurtarıcı araç yapıyoruz. Araç bizden olmak kaydıyla ana yükleci de üst yapıyı yapıyor. İDEF Savunma Sanayi Fuarı'nda yaptığımız aracı görücüye çıkaracağız. Biz bu şekilde savunma sanayisine hizmet ettik. Burada bir potansiyel de görerek, taşıyıcı, çekici araç yapmayı planlıyoruz. Buradaki hedefimiz bu alanda en az yüzde 70 yerlileşmeyi sağlamak. Yapılan ihalede 29 araç teslim edeceğiz."

500 KAMYONA İHTİYAÇ VAR

Savunma sanayiinde tamamen sipariş üzerine çalıştıklarının altını çizen Tuğrul Arıkan, “Sistem mevcut Tatra’nın üzerine kuruluyor. Onun tüp sistemi alınarak kalanlarını biz yapıyoruz. Ama bu tüp sistemini de 5-6 yıl içerisinde yerlileştireceğiz. Önemli olan bizim TSK’nın tedariğini güvence altına almamızdır. İhtiyacını yurt dışından gelen birtakım talimatlar yüzünden kesilememesini sağlamaktır. O tedarik güvencesini sağlamamız gerekiyor bizim. Aslında yerlileşmenin esas amacı budur” diye konuştu.

Kendilerinin bir başka güçlü tarafının ise yaygın servis ağı olmasına dikkat çeken Arıkan sözlerini şöyle tamamladı: “ 101 servis noktasıyla ordumuzun her zaman emrindeyiz. Yaptığımız ve savunma sanayisinin hizmetine sunduğumuz kamyonumuz önümüzdeki 2 yıl içinde 45 adetlere kadar yükselecek. Bizim ürettiğimiz özel kamyonlar TSK’nın içinde 5-6 yıl içinde 200-250 adedi bulur. TSK’nın kamyon ihtiyacı 500 adet kadar.”