Seçim bitti zamlar geldi!

Seçimin ardından bir haftaya yakın zaman geçerken, zamlar da bir bir gelmeye başladı.

Seçimlerin bitmesinin ardından vatandaşlar iktidarın gerçek sorunlara el atmasını bekliyor. İktidar seçim öncesi ekonominin düzene gireceğini ve gıda fiyatları başta olmak üzere fiyatların düşeceğini vaat ederken, muhalefet ise tam tersi seçim sonrasında zamların geleceğini savunmuştu. Seçimin ardından bir haftaya yakın zaman geçerken, zamlar da bir bir gelmeye başladı. Gıda ürünleri başta olmak üzere sigara, elektrik, akaryakıta zamlar geldi.

SOĞANA YÜZDE 35 ZAM GELDİ

Gıda fiyatlarında yaşanan artışın ardından iktidar, tedbir olarak tanzim satış noktaları kurmuştu. Tanzimler de yükselen gıda fiyatlarını düşüremezken, tam tersi soğan ve patatesin fiyatını daha da artırmıştı. Seçimin ardından gıda fiyatlarına zamlar gelirken, 6 ile 7 lira arasında satılan soğan 10 ile 11 TL’ye çıktı. Soğana yaklaşık yüzde 35’in üzerinde zam gelirken diğer birçok ürüne zamların gelmeye devam edeceği belirtiliyor.

AKARYAKITA ZAM BEKLENİYOR

Seçim öncesi çok konuşulan ekmeğe zammın ise bugünlerde yapılması beklenirken, fırıncıların ekmeğe yüzde 15 ile 25 arasında zam yapacağı belirtiliyor. Seçim sonrası ilk zam yüzde 37 ile elektriğe yapılırken, sigaraya ise 2 TL zam geldi. İğneden ipliğe zamların gelmeye başladığı son zamanlarda en fazla zammın akaryakıt ürünlerinde olacağı kaydediliyor.