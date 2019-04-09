09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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583 lira taksitli konutlara rekor başvuru!

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583 lira taksitli konutlara rekor başvuru!
TOKİ’nin 67 şehirdeki 50 bin yeni sosyal konutuna vatandaşlardan talep yağıyor. 19 Nisan’da başvurusu son bulacak Bursa’daki 280 konut için şimdiden 43 bin 119 kişi başvurdu.
583 lira taksitli konutlara rekor başvuru! 583 lira taksitli konutlara rekor başvuru! 583 lira taksitli konutlara rekor başvuru!

Bursa’da 68 şantiyede 20 bin 871 konutun inşasına devam eden TOKİ, bu konutların 499’unu tamamlayıp vatandaşa teslim etti. Ayrıca Bursa’ya 1 aile sağlık merkezi, 6 büfe, 19 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 7 hastane, 2 kamu hizmet binası, 1 huzur evi, 15 ilkokul, 3 kreş, 2 kütüphane, 8 lise, 4 pansiyon, 5 sağlık ocağı, 3 spor salonu, 14 ticaret merkezi, 125 işyeri, 14 dükkan ve 6 sosyal tesis ve Kestel Büyük Sanayi Sitesi’ni kazandıran TOKİ, 372 konutun inşasına ise devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Mart’ta açıkladığı, 6 Mart’tan itibaren de başvuruları alınmaya başlanan sosyal konutlara talep toplama işlemleri 19 Nisan’a kadar sürecek. Türkiye’deki 140 projeyle 50 bin konut için 596 bin kişi başvuruda bulunurken, Bursa’nın İrfaniye Mahallesi’ne yapılacak olan 280 konut için ise 43 bin 119 kişi başvurdu. 280 konutun 143’ü 2 1, 137’si 3 1 olarak inşa edilecek.

Ayrıca TOKİ, eski stadyumun 38 bin metrekarelik alanına Millet Bahçesi inşa edecek.

İrfaniye’deki sosyal konutlara başvurular Halk Bankası aracılığıyla yapılıyor. Başvurular 4 kategoride kabul edieliyor. 1.kategoride Şehit aileleri ve gaziler yer alırken, 2.kategoride engelliler, üçüncü kategoride emekliler ve 4.kategoride diğer alıcılar yer alıyor.

2 1 dairelerin fiyatları 175 bin liradan 20 bin 500 lira peşinat ve 240 ayda 583 lira 180 ayda 855 lira taksitlerle satılıyor. 3 1 dairelerin fiyatları ise 255 bin lira olarak belirlendi. 24 bin 500 lira peşinat alınırken, 120 ayda aylık taksitleri ise 1912 lira olarak belirlendi.

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