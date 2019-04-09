09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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Burcu Çetinkaya gücüm yetmedi deyip başörtüsünü çıkardı

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Ünlü ralli pilotu Burcu Çetinkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ''Gücüm yetmedi'' diyerek başörtüsünü çıkardığını açıkladı.
Burcu Çetinkaya gücüm yetmedi deyip başörtüsünü çıkardı
Burcu Çetinkaya gücüm yetmedi deyip başörtüsünü çıkardı Burcu Çetinkaya gücüm yetmedi deyip başörtüsünü çıkardı Burcu Çetinkaya gücüm yetmedi deyip başörtüsünü çıkardı

2013 yılında tesettüre giren ralli pilotu Burcu Çetinkaya, bu kararını başı açık şekilde ata bindiği videosuyla duyurdu.

Burcu Çetinkaya'nın açıklaması şöyle:

 

“Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim.

Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde.

Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür. Her hareketimi 6 yıldır siyasi zannedenler vardı. Belediye başkanı, siyasetçi adayı herşey yaptılar. Onlarca iftira attılar. Hayatımda hiç bir siyasi partiye üye olmadım ben. Hatta siyasi tekliflere hayır diyerek sporumu yapmaya devam etmeyi seçtim.

Şimdi de kendi halimde işime gücüme bakarak hayatıma devam edeceğim inşAllah. Sadece azıcık kendimi dinlemeye ihtiyacım var....

Bu geçen süreçte alkışları hiç kabul etmedim. Hakaret edenlere de kırılmamaya çalıştım. Sadece hakkımda konuşulduğunda cevap hakkımı kullandım. Şimdi de bakış açım aynı.... K

imseye hakaret etmeden hayatı yaşamaya devam etmeye çalışacağım....”

 

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