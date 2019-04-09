Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;
Bu itirazlar demokratik haktır. Şu an için bazı yerlerde cevap bulmakla birlikte İstanbul'da kargaşa yaşanmaktadır. Seçimlerden sonra 29 bin oy farkı olduğu ortaya konulmuştur. O günden bu yana önemli değişiklikler olmuştur. Böyle bir süreçteyken istikrarı bozucu davranışlara İstanbul'u tartıştıracak zemine sürüklemek doğru değildir. Karar ne ise YSK bunu vermelidir. Seçim sonuçları toplum vicdanında yer bulmuyorsa tekrar demokrasiye başvurulmalıdır. Vicdani huzur için yeni bir seçim düşünülebilir.
09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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Devlet Bahçeli İstanbul'da seçimin tekrarına ışık yaktı
Mhp lideri Devlet Bahçeli İstanbul seçimlerinin tekrarlanabileceği yönünde açıklama yaptı.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;
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