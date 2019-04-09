09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:59Güneş 06:29Öğle 13:11İkindi 16:49Akşam 19:43Yatsı 21:07
    • 21°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 98.135 1.19
  • Altın: 238,040 0.27
  • Dolar: 5,6687 -0.34
  • Euro: 6,3930 -0.24

Devlet Bahçeli İstanbul'da seçimin tekrarına ışık yaktı

»
Mhp lideri Devlet Bahçeli İstanbul seçimlerinin tekrarlanabileceği yönünde açıklama yaptı.
Devlet Bahçeli İstanbul'da seçimin tekrarına ışık yaktı
Devlet Bahçeli İstanbul'da seçimin tekrarına ışık yaktı Devlet Bahçeli İstanbul'da seçimin tekrarına ışık yaktı Devlet Bahçeli İstanbul'da seçimin tekrarına ışık yaktı

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Bu itirazlar demokratik haktır. Şu an için bazı yerlerde cevap bulmakla birlikte İstanbul'da kargaşa yaşanmaktadır. Seçimlerden sonra 29 bin oy farkı olduğu ortaya konulmuştur. O günden bu yana önemli değişiklikler olmuştur. Böyle bir süreçteyken istikrarı bozucu davranışlara İstanbul'u tartıştıracak zemine sürüklemek doğru değildir. Karar ne ise YSK bunu vermelidir. Seçim sonuçları toplum vicdanında yer bulmuyorsa tekrar demokrasiye başvurulmalıdır. Vicdani huzur için yeni bir seçim düşünülebilir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli İstanbul'da seçimin tekrarına ışık yaktıDevlet Bahçeli İstanbul'da seçimin tekrarına ışık yaktıMhp lideri Devlet Bahçeli İstanbul seçimlerinin tekrarlanabileceği yönünde açıklama yaptı.
Tayyar'dan İstanbul seçimleriyle ilgili farklı yorumTayyar'dan İstanbul seçimleriyle ilgili farklı yorumİstanbul seçimleriyle ilgili tartışmalar konusunda AK Parti içinden tepki toplayacak bir açıklama geldi.
İstanbul'da son durum... İşte aradaki farkİstanbul'da son durum... İşte aradaki farkİstanbul seçim sonuçları için sona yaklaşıldı. Geçersiz oyların yüzde 90'ı sayılırken Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark azaldı. İşte İstanbul'da son durum...
Kılıçdaroğlu ve Akşener’den ortak açıklamaKılıçdaroğlu ve Akşener’den ortak açıklamaCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortak basın toplantısı düzenleyerek, İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundular.
Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: Bu işin hırsızlık boyutu varErdoğan'dan İstanbul açıklaması: Bu işin hırsızlık boyutu varCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili "Bu işin hırsızlık boyutu var. Bir de sandıkta hırsızlıklar var" dedi.
Mansur Yavaş Hacı Bayram'da sabah namazı kıldıMansur Yavaş Hacı Bayram'da sabah namazı kıldıCHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı. Ardından İl Seçim Kurulu'na geçerek mazbatasını aldı ve göreve başladı.
  • Büyükşehirlerde muhtarlık kaldırılsın07 Nisan 2019 Pazar 10:51
  • Polatlı ilçesinde oylar tekrar sayılacak03 Nisan 2019 Çarşamba 08:45
  • Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi03 Nisan 2019 Çarşamba 08:42
  • CHP'li küskünler hem kaybetti, hem kaybettirdiler03 Nisan 2019 Çarşamba 08:35
  • Erdoğan'dan Şırnak'a özel teşekkür03 Nisan 2019 Çarşamba 08:28
  • Bartın'da geçersiz oy sayımı sonuçlandı, aradaki fark kapanmadı03 Nisan 2019 Çarşamba 08:21
  • İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak03 Nisan 2019 Çarşamba 08:14
  • MHP kampa giriyor02 Nisan 2019 Salı 16:12
  • Kemal Öztürk'ten çarpıcı seçim sonucu yorumu02 Nisan 2019 Salı 10:19
  • YSK Başkanı Güven'den İstanbul açıklaması01 Nisan 2019 Pazartesi 10:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri