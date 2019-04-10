10 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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Bahçeli'nin önerisi kanun taslağı oluyor

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Bahçeli'nin , büyükşehir belediye başkanları ile ilçe başkanlarının seçimleri hakkındaki önerisi için kanun taslağı çalışmaları başlatıldı.
Bahçeli'nin önerisi kanun taslağı oluyor
Bahçeli'nin önerisi kanun taslağı oluyor Bahçeli'nin önerisi kanun taslağı oluyor Bahçeli'nin önerisi kanun taslağı oluyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'İlçelerde sandığa yansıyan iradeyle büyükşehir belediyesi seçiminde sandıktan çıkan neticenin çelişmesi demokrasi açığı, bir sistem arızasıdır' şeklinde açıklaması sonucu, 'büyükşehir belediye başkanlarının halkın seçmesi, ilçe beblediye başkanlarını ise, büyükşehir belediye başkanlarının doğrudan seçsin' önerisi üzerine, MHP 'li kurmaylar bir çalışma yaptı.

MHP'li yetkililerden elde edilen bilgilere göre, MHP'li kurmaylar 2 formül üzerinde duruyorlar. Bunlardan birisi, halk sadece büyükşehir belediye başkanları ile belediye meclislerini seçecek. Büyükşehir belediye başkanları ise ilçeler için koordinatör atayarak, ilçelerin belediye hizmetlerini yürütecek.

Diğer bir çalışma ise, ABD'deki başkanlık seçiminde uygulanan, başkan ve başkan yardımcısı aynı pusulada yer aldığı sistem. Bu sisteme göre, büyükşehir belediye başkan adayının ismi ile ilçe belediye başkan adayının ismi aynı pusulada olacak. Bu adayları parti belirliyecek. Böylelikle halk tek pusulada hem büyükşehir, hem de ilçe başkanını seçmiş olacak.

Çalışmalar sona geldiğinde, TBMM'ye kanun taslağı olarak sunulması bekleniyor.

 

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