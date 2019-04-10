10 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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Hatay'da yakalanan köpek balığı nadir görülen tür çıktı

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Hatay'da önceki gün yakalanan 6 metre uzunluğundaki köpek balığının nesli tükenmekte olan sapan türüne ait olduğu belirlendi.
Hatay'da yakalanan köpek balığı nadir görülen tür çıktı
Hatay'da yakalanan köpek balığı nadir görülen tür çıktı Hatay'da yakalanan köpek balığı nadir görülen tür çıktı Hatay'da yakalanan köpek balığı nadir görülen tür çıktı

İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, 'sapan' köpek balığının korunması gereken türlerden olduğunu belirterek, "Samandağ sahillerinde sapan köpek balığı, balıkçılar tarafından avlandı. Edindiğimiz bilgiye göre bu sapan balığı alopias türlerinden bir tanesi. Bu alopias türleri şuan Türkçede sapan köpek balığı dediğimiz türler. Tropik sularda, subtropik sularda bulunmakta ve nesilleri giderek azalmakta, tehdit altında olan türlerden sapan köpek balıkları, çok nadir görülen türler bunlar. Ve bunların korunması gerekiyor, avlanmaması gerekiyor. Alopias türlerinden bir tanesi, genellikle dünya üzerinde 3-4 tane türü vardır. Ama Türkiye sularında genellikle alopias vulpinus türü ara sıra görünen türlerden bir tanesi. Daha önce Mersin Körfezi'nde balıkçılar tarafından avlanmıştı, birkaç yıl önce. Burada da balıkçılarla irtibat halinde olduğumuz kadarıyla, bir sürü halinde geçerken İskenderun Körfezi'nde ağlara sarılmış ve balıkçının dediğine göre o noktada birkaç tane sapan köpek balığı varmış" dedi.

"Deniz müzesinde materyal olarak kullanacağız"

Balıkçılar tarafından yakalanan sapan köpek balığının İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından kurulacak olan deniz müzesinde materyal olarak sergileneceğini aktaran Prof. Dr. Turan, "Yetkililer tarafından yakalanan köpek balığına el konulmuş. Beni telefonla aradılar. Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesine sevk edilmiş. Bizde onu bir şekilde kurutup sergiye açmaya yada ileride kuracağımız deniz müzesine materyal olarak kullanmayı düşünüyoruz. Herkesin görmesini sağlamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Hataylı balıkçıların iyi şekilde eğitilmesi gerekiyor"

Tropik denizlerden gelen birçok türün İskenderun Körfezi'nde geçiş, barınak yada üreme dönemi geçirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Turan, "Dikkat edilmesi gerekiyor, aslında İskenderun Körfezi'nde, balıkçıların hepsinin iyi bir şekilde eğitilmesi gerekiyor. Çünkü İskenderun Körfezi'nin çok değişik bir yapısı var. Tropik denizlerden gelen birçok köpek balığı, memeli türü balina da bunun içerisine dahil, bu şekilde burada barınak veya geçiş, kimisi de üreme dönemini burada geçiriyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Cemal Turan, sapan köpek balığının insan hayatı için tehlike arz etmediğini ve herhangi bir saldırı vakasının görülmediğini de sözlerine ekledi.

 

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