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Türkiye bu faizle büyüyemez

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Yatırım ve istihdam artışına engel olan yüksek faizler, toparlanma sürecini de zorlaştırıyor. Yüzde 25'lerde seyreden faizler, iç talebi daraltıyor, Türkiye'nin büyümesini olumsuz etkiliyor
Türkiye bu faizle büyüyemez
Türkiye bu faizle büyüyemez Türkiye bu faizle büyüyemez Türkiye bu faizle büyüyemez

Yatırım, üretim ve istihdamın önündeki en büyük engellerden biri olarak görülen yüksek faizler, ekonomik toparlanmayı zorlaştırıyor. Yüzde 25'lerde seyreden faizler, iç piyasadaki talebi daralttığı gibi, büyümeyi olumsuz etkiliyor.

MERKEZİN TAVRI BANKALARA CESARET VERİYOR

Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 24'te tutması, kredi maliyetlerini aşağı çekmemekte direnen bankalara bahane oluşturuyor. İş dünyası temsilcileri ve uzmanlar, Türkiye'nin önündeki 4,5 yıllık kesintisiz seçim sürecinin iyi değerlendirilmesi için, faizlerin düşürülmesinin büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Yüksek faiz oranlarının, mevduatların banka hesaplarında tutmayı teşvik ettiğine dikkat çekiyor. Bankalarda tutulan paraların yatırım ve üretime yönelmesi için Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi gerektiğini belirten iş adamları ve akademisyenler, piyasaların rahatlamasının en önemli unsurunun bu olduğunu ifade ediyorlar.

7 AYDIR YÜZDE 24'TE

Geçen yıl haziran ayında borç verme faizlerini bir kalemde 625 baz puan arttıran Merkez Bankası, 7 aydır bu oranı yüzde 24'te tutuyor. İş dünyasının 'faizleri düşür' talebini seçim sonrasını erteleyen bir tavırla bugüne kadar geçiştiren Merkez Bankası'nın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Tüccar, sanayici, esnaf ve girişimcilerin yanısıra inşaat ve beyaz eşya gibi sektörlerin faiz indirimini dört gözle bekliyor.

REFORM PAKETİNDE FAİZE ÖNLEM BEKLENTİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı ekonomik reform paketinde de reel sektörü faize karşı ezdirmeyen bazı önlem ve teşvikleri açıklaması bekleniyor. Paketin içeriği ile ilgili özellikle bankacılık ve finansal kesime yönelik reformlara önem verildiğinin ifade edilmesiyle birlikte faizleri düşürmeye yönelik yapısal tedbirlerin ele alınacağı beklentisi arttı.

TARIMA ÖZEL ÖNEM ŞART

Piyasa faizlerinin gıda enflasyonuyla doğru orantılı ilerlediğini aktaran İstanbul Üniversitesi Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Tuna, "Bakan Albayrak'ın açıklayacağı beklenen pakette piyasalar özellikle tarım alanındaki reformların hayata geçirilmesini bekliyor" dedi. Tuna, yeni dönemde gıda enflasyonunun aşağıya çekilmesiyle beraber faiz oranlarının da kabul edilebilir seviyelere düşeceğini vurguladı.

KÜRESEL FAİZ ABD'YE BAĞLI

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz, "Merkez Bankası faizleri yükseltemeyecek. Olduğu yerde tutabilir veya düşürebilir. Küresel gelişmelere bağlı. Amerika'da da faizlerin çok yükseleceğini sanmıyorum. ABD faizi düşürse, uluslararası piyasalarda biraz rahatlama olursa TCMB'de faizi düşürür. Bakan Albayrak'ın açıklaması da önemli olacak" dedi.

 

 

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