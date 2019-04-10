10 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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Seçim sonrası ikinci zam!

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Benzinin litresine ise 20 kuruş, motorinin litre fiyatına da 12 kuruş, zam geldi.
Seçim sonrası ikinci zam!
Seçim sonrası ikinci zam! Seçim sonrası ikinci zam! Seçim sonrası ikinci zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı ’eşel mobil sistemi’ tekrar devreye alındı. Buna göre, benzin fiyatlarında yaşanan 20 kuruşluk artışın 13 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Benzinin litresi ortalama Ankara’da 6,97 liradan 7,10 liraya, İstanbul’da 6,90 liradan 7,03 liraya, İzmir’de ise 6,95 liradan 7,08 liraya yükseldi.

Motorin fiyatlarında ise yaşanan 12 kuruşluk artışın 6 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 6 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Motorinin litresi ortalama Ankara’da 6,37 liradan 6,43 liraya, İstanbul’da 6,33 liradan 6,39 liraya, İzmir’de ise 6,37 liradan 6,43 liraya yükseldi.

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