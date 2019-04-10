10 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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Brexit’in Türkiye’ye maliyeti 2.4 milyar dolar olacak

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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Brexit’in Türkiye’ye maliyetinin 2.4 milyar dolar olacağını bildirdi.
Brexit’in Türkiye’ye maliyeti 2.4 milyar dolar olacak
Brexit’in Türkiye’ye maliyeti 2.4 milyar dolar olacak Brexit’in Türkiye’ye maliyeti 2.4 milyar dolar olacak Brexit’in Türkiye’ye maliyeti 2.4 milyar dolar olacak

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğinden çıkmasının ülkelere etkileri konulu araştırma yayınladı. UNCTAD’ın raporuna göre Brexit’in Türkiye’ye maliyetinin 2.4 milyar dolar olacağını belirtti. 

Dünya ticaretinin 3.5’inden sorumlu olan İngiltere’nin 2018 yılında ithalatının 680 milyar dolar olduğu AB ülkelerinin İngiltere’ye olan ihracatlarının 35 milyar dolar gerileyeceği Türkiye’nin bu gerilemeden 2.4 milyar dolar etkileneceği belirtildi.

Türkiye dışında AB ülkesi olmayan Güney Kore, Norveç, İzlanda, Kamboçya ve İsviçre’nin de zarar göreceği raporda yer aldı. İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılmasıyla ABD ve Çin’in göreceli rekabet gücünün artacağı açıklandı. Çin, İngiltere’ye ihracatını 10.2 milyar dolar, ABD, Çin’e ihracatını 5.3 milyar dolar arttırabileceği, Japonya’nın krallığa yapılan ihracattaki artıştan 4.9 milyar dolar artış sağlayabileceği ifade edildi.

Türkiye, Almanya’dan sonra en çok ihracat yaptığı Avrupa ülkesi İngiltere ile yıllık 14 milyar dolara yakın ihracatı bulunuyor.

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