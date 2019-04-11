Bakan Pakdemirli, soğutulmuş çiğ süt fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ulusal Süt Konseyinin çiğ sütün tavsiye fiyatını 2018 yılı Temmuz ayında litre başı 1,70 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Geçen süreç içerisinde Bakanlığımız, üretimde sürdürülebilirlik ile arz/talep dengesinin sağlanması için süt destek primi fiyatlarını 2018 yılı son dört ayında 15 kuruş, 2019 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan dönemi için ise 25 kuruş olarak belirlemişti. Bu kapsamda Ulusal Süt Konseyi üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak, 1 Mayıs 2019’tan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatını litre başı 2 TL olarak belirlemiştir. Bu sürece katkı yapan üreticilerimize, örgütlerimizin başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Açıklanan süt tavsiye fiyatının 1 milyon 200 bin işletmemize, üreticimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.
11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Çiğ süt fiyatları belli oldu!
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