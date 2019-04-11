11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Bankaya borcu olanlar dikkat! BDDK'dan flaş karar!

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Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapıldı.
Bankaya borcu olanlar dikkat! BDDK'dan flaş karar!
Bankaya borcu olanlar dikkat! BDDK'dan flaş karar! Bankaya borcu olanlar dikkat! BDDK'dan flaş karar! Bankaya borcu olanlar dikkat! BDDK'dan flaş karar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ'nde yapılan değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayılandı. Buna göre, perakende alacaklar için temerrüt tanımı borçlu yerine işlem bazında uygulanabilecek. Bu çerçevede, borçlunun herhangi bir borcunun temerrüde düşmesi, bankaya olan tüm borçlarının temerrüde düştüğü anlamına gelmeyecek.

Tahminlere, öngörülemeyen hata payını yansıtan bir ihtiyatlılık marjı eklenecek. Yöntemlerin ve verilerin yetersiz olması nedeniyle öngörülemeyen hata payının daha büyük olduğu durumlarda söz konusu ihtiyatlılık marjı daha büyük olacak.
 
THK’lar, işlem dereceleri veya havuzlarına göre, her bir işlem derecesi veya havuzu için veri kaynaklarındaki gerçekleşmiş THK’ların basit aritmetik ortalaması esas alınarak tahmin edilecek.
 
Dönüştürme oranları, işlem dereceleri veya havuzlarına göre, her bir işlem derecesi veya havuzu için veri kaynaklarındaki gerçekleşmiş dönüştürme oranlarının basit aritmetik ortalaması esas alınarak tahmin edilecek.

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