12 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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Erdoğan: Suçu millete atmak acizlik

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'Milleti suçlamak ahmaklık olur. Suçu kendimizde arayacağız. Bize düşen alınan bu sonucu hem gözümüzle göreceğiz, hem kulağımızla duyacağız, öz eleştirimizi yapacağız'
Erdoğan: Suçu millete atmak acizlik
Erdoğan: Suçu millete atmak acizlik Erdoğan: Suçu millete atmak acizlik Erdoğan: Suçu millete atmak acizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin başarısız olduğu ve kaybettiği belediyelerle ilgili olarak suçu millete atmanın acizlik olacağını söyledi. Erdoğan, bu konuda gereken özeleştiriyi yapıp, ona göre adım atacaklarını kaydetti.

AK Parti'nin önceki gece yapılan MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimleri ayrıntılı olarak masaya yatırıldı. Toplantının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere yönelik genel bir değerlendirme yaptığı öğrenildi. Erdoğan, Türkiye geneline bakıldığında AK Parti'nin başarılı olduğunu, ancak bazı büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesinin, bundan sonraki süreç açısından çok iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

MİLLETİN MESAJINI ALDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Suçu millete atmak acizlik ve gaflet örneğidir. Oy vermediği için milleti suçlamak ahmaklık olur. Gelinen bu noktayı ve aldığımız sonucu hem gözümüzle göreceğiz, hem kulağımızla duyacağız. Milletin sandıkta bize ne mesaj verdi? Bunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Önümüzdeki süreçte atacağımız adımları da bu analizler belirleyecek. Bu değerlendirmeleri üstünkörü değil, derine inerek yapacağız. 26 Mayıs'ta yapacağımız istişare toplantısında enine boyuna konuşacağız. Millet bize ne diyor? Bakacağız. Özeleştirilerimizi, eleştirilerimizi yapacağız. Bunu yaparken, suçu millette değil, kendimizde arayacağız. Önce kendimize bakacağız. Herkes de önce kendisini değerlendirmeye tabi tutsun."

AK PARTİ GÜCÜNÜ ARTIRDI

MYK toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin birim başkanlarının da sunumları oldu. Seçim İşleri Başkanlığı İstanbul'daki seçimlere yönelik itiraz sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Ayrıca seçimlerde alınan sonuçlara dair sayısal veriler paylaşıldı. AK Parti'nin önceki seçimlerde oy oranının yüzde 15'in altında olduğu yerler olduğu hatırlatılarak, ilk kez bu yerel seçimlerde hiçbir ilde oyunun yüzde 15'in altına düşmediği tespiti yapıldı.

EN YÜKSEK OY ALINDI

Bugüne kadarki yerel seçimlerde oy oranı açısından en yüksek oyun bu seçimlerde alındığı, bir bütün olarak ele alındığında tabanda ve ilçelerde AK Parti'nin gücünü koruduğu, özellikle İstanbul'un ilçelerinde gücünü artırdığına vurgu yapıldı. Seçim İşleri Başkanlığının sunumunda, Türkiye genelinde 700 belediyenin yönetiminin AK Parti'de olduğu bilgisi verildi.

YERELDE SIKINTI YAŞANDI

MYK'da yapılan değerlendirmelerde MHP yönetiminin Cumhur İttifakına yönelik olumlu tavır ve mesajlarına rağmen, yerelde bu konuda bazı problemlerin yaşandığı belirtildi. MHP ile ittifakın artısının yanı sıra olumsuz yansımasının da olduğu, ittifak yapılmayan illerde kıyasıya bir rekabet yaşandığı ve bazı illerde bu rekabetin MHP lehine sonuçlandığı hatırlatıldı.

KÜRTLER HDP'DEN UZAKLAŞTI

Doğu ve Güneydoğu'daki seçim sonuçlarının da değerlendirildiği MYK toplantısında, sayısal verilerle HDP'nin bölgede oy kaybettiği tespiti yapıldı. AK Parti'nin bölgede oy artırmasında, kayyumların başarısının etkisi olduğu, Kürt seçmenin HDP politikalarından uzaklaştığı ve AK Parti'ye yöneldiği görüşü dile getirildi.

"DARBEYE KARŞI OLANLAR ŞİMDİ KOYUN KOYUNA!.."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore ile bir araya geldi. İki lider toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Erdoğan konuşmasında, Burkina Faso'dan cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Ticaret rakamını beraber çalışarak arttırma kararımızı teyit ettik. Özel sektörümüzü Burkina Faso ile yatırım için teşvik ediyoruz. Girişimcilerimize sağladıkları destek nedeniyle teşekkür ediyorum. İki ülkenin ilişkilerini geliştirecek bir alan da eğitim öğretimdir. Gerek Türkiye bursları ile gerek kendi imkanları ile 200 civarında Burkina Fasolu öğrencinin ülkemizde bulunmasından memnuniyet duyuyoruz.

Terörle mücadele alanında karşılıklı iş birliğimizi ve ortak irademizi yeniledik. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yanımızda olan Burkina Faso'nun desteğine özellikle güveniyorum. Karşılıklı saygı ve eşit ortaklık düzeyinde Afrikalı ülkelerle ilişkilerimizi daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Afrikalı dostlarımıza kendi sorunlarına yine kendi hassasiyetleri kendi dinamikleri çerçevesinde çözüm üretecek birikime fazlasıyla sahiptir."

Erdoğan'a Sudan'daki askeri darbe ile ilgili de şunları kaydetti: "Darbe ile gelmiş bir siyasetçi değilim. Belediye başkanlığımdan bu yana sandıkla gelen ve sandıkla bu yolculuğu devam ettirirken darbe ile muhatap olan bir insanım. Bu dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduğunu söyleyenlerin darbecilerle nasıl koyun koyuna olduğunu görüyoruz. Sandıkla gelenleri ipe götürdüklerini de biliyoruz. Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Temennim odur ki suhuletle, bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum. Şu anda çok değişik haberler gelmekte. Ömer Beşir evinde mi başka bir yerde mi sağlıklı bilgi vermemiz söz konusu değil. Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir. Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost kardeş Sudan'ın muhatap olmasını istemem."

 

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