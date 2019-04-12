12 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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Seçimden sonra zamlar hortladı

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Soğan büyükşehirlerde 7-8 TL, patates 5-6 TL bandına kadar çıktı. Domatesin 10-12 TL, sivri biberin 25 TL'ye kadar tırmanması, tüketiciyi mağdur ediyor. Üreticiler, tüccarlardan şikayetçi. Marketçiler ise "Yeterince ürün yok" diyor
Seçimden sonra zamlar hortladı
Seçimden sonra zamlar hortladı Seçimden sonra zamlar hortladı Seçimden sonra zamlar hortladı

Mahalli seçimlerin geride kalması ve tanzim satış noktalarının azalması üzerine fırsatçılar yeniden ortaya çıktı. Tarım Kredi Kooperatiflerinin ürün verdiği beş market dışında birçok sebzede fiyatlar yukarı yöneldi. Soğan büyükşehirlerde 7-8 TL, patates 5-6 TL bandına kadar çıkarken domatesin 10-12 TL, sivri biberin ise 25 TL'ye kadar tırmanması tüketiciyi mağdur ediyor. Üretici ve sektör temsilcileri, kur şokunun ardından yaşananlara benzer bir senaryonun yeniden kurguya konduğunu söylüyor.

Fiyatların, yapılan tüm müdahalelere rağmen yüksek olmasının sebebi olarak her ne kadar girdi maliyetleri gösterilse de işin arkasında yine çıkar gruplarının olduğu belirtiliyor. Söz konusu beş marketin çalışanları, sezon ürünlerinde fiyatların çok yüksek olduğunu, hallerden yeterli ürün gelmediği için reyonlarda küçülmeye gittiklerini vurguluyor. Hal esnafı ise havalar ısınmasına rağmen kafi miktarda meyve ve sebze olmadığını, olanın da yüksek fiyatla kendilerine geldiğini ileri sürüyor.

Özellikle soğanda tekelleşmenin olması, fiyatların düşmesini engelliyor. En çok soğan üretimin yapıldığı Ankara'nın Polatlı ilçesi ve Amasya'da devreye tüccarların girdiği belirtiliyor. Bu iki grubun piyasadaki soğan stoklarında ve fiyatların belirlenmesinde söz sahibi olması, vatandaşın ucuz rakamdan soğan almasına mani oluyor. Fiyatların yüksek seviyede seyretmesinin bir diğer sebebi olarak da fırsatçıların yaptığı "Önümüzdeki günlerde fiyatlar artacak" söylentileri gösteriliyor.

İthalatta 'sıfır vergi' uzatıldı

TÜİK verilerine göre ocakta 922 ton Azerbaycan, 99 ton Suriye, 19 ton da İran'dan olmak üzere, üç ülkeden soğan ithalatı yapıldı. Şubatta da 27 bin ton soğanın 8 bin 54 tonu Özbekistan'dan, 6 bin ton Mısır ve İran'dan ve 4 bin ton Azerbaycan'dan geldi. Ayrıca Kazakistan'dan 775 ton, Rusya'dan da 480 ton soğan ithal edildi. Soğan ithalatında 31 Mart itibarıyla biten "yüzde sıfır gümrük vergisi" 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: Türkiye gazetesi

 

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Seçimden sonra zamlar hortladıSeçimden sonra zamlar hortladıSoğan büyükşehirlerde 7-8 TL, patates 5-6 TL bandına kadar çıktı. Domatesin 10-12 TL, sivri biberin 25 TL'ye kadar tırmanması, tüketiciyi mağdur ediyor. Üreticiler, tüccarlardan şikayetçi. Marketçiler ise "Yeterince ürün yok" diyor
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