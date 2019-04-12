HSK, Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Şaban Vatan’ın, kızı Rabia’nın ölümüyle ilgili soruşturmada “müfettiş incelemesi yapılması” yönündeki talebi doğrultusunda inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Şaban Vatan’ın, kızı Rabia’nın ölümüyle ilgili soruşturmada “müfettiş incelemesi yapılması” yönündeki talebi doğrultusunda inceleme başlattı.

Vatan’ın başvurusu Kurul gündeminde öne çekilerek öncelikli olarak ele alındı. Kurulun, 11 Nisan Perşembe günlü toplantısında görüşülen başvuruyla ilgili olarak inceleme izni verildiği öğrenildi.

Daha önce mülkiye müfettişleri tarafından Eynesil’de bir inceleme başlatılmıştı.

HSK tarafından, Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme başlatıldı, buna göre; Kurul müfettişleri süreci denetleyecek ve baba Vatan’ın etkin soruşturma konusundaki iddialarını araştıracak.