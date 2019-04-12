AK Parti, MHP ile ittifakı masaya yatırdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın önceki gece yaptığı MYK toplantısında "MHP ile ittifakı masaya yatırdığı, toplantıda yerelde sıkıntı olduğu yorumlarının yapıldığı" ifade edildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; AK Parti’nin önceki gece yapılan MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimleri ayrıntılı olarak masaya yatırıldı. Toplantının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlere yönelik genel bir değerlendirme yaptığı öğrenildi. Erdoğan, Türkiye geneline bakıldığında AK Parti’nin başarılı olduğunu, ancak bazı büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesinin, bundan sonraki süreç açısından çok iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

MİLLETİN MESAJINI ALDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

“Suçu millete atmak acizlik ve gaflet örneğidir. Oy vermediği için milleti suçlamak ahmaklık olur. Gelinen bu noktayı ve aldığımız sonucu hem gözümüzle göreceğiz, hem kulağımızla duyacağız. Milletin sandıkta bize ne mesaj verdi? Bunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Önümüzdeki süreçte atacağımız adımları da bu analizler belirleyecek. Bu değerlendirmeleri üstünkörü değil, derine inerek yapacağız. 26 Mayıs’ta yapacağımız istişare toplantısında enine boyuna konuşacağız. Millet bize ne diyor? Bakacağız. Özeleştirilerimizi, eleştirilerimizi yapacağız. Bunu yaparken, suçu millette değil, kendimizde arayacağız. Önce kendimize bakacağız. Herkes de önce kendisini değerlendirmeye tabi tutsun.”

YERELDE MHP’YLE SIKINTI YAŞANDI

MYK’da yapılan değerlendirmelerde MHP yönetiminin Cumhur İttifakına yönelik olumlu tavır ve mesajlarına rağmen, yerelde bu konuda bazı problemlerin yaşandığı belirtildi. MHP ile ittifakın artısının yanı sıra olumsuz yansımasının da olduğu, ittifak yapılmayan illerde kıyasıya bir rekabet yaşandığı ve bazı illerde bu rekabetin MHP lehine sonuçlandığı hatırlatıldı.