Bütçede açık 36.2 milyar lira

Bütçenin Mart bilançosu belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı bütçe gerçekleşmelerine göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.8 artarak 54.4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 15.2 artarak 78.8 milyar lira oldu.

Ocak-mart döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.4 yükselerek 218.3 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 35.4 artışla 254.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece merkezi yönetim bütçesi, martta 24.5 milyar lira, ocak-mart döneminde ise 36.2 milyar lira açık verdi. Geçen yıl martta 10 milyar 634 milyon lira faiz dışı açık verilirken, geçen ay 13 milyar 96 milyon liralık faiz dışı açık oluştu. 2019 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 960 milyar 976 milyon liralık ödenekten, geçen ay 78 milyar 846 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 68 milyar 439 milyon lira olmuştu. Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 843 milyar 659 milyon lira ödeneğin yüzde 8’i kullanılarak 67 milyar 465 milyon lira

harcandı. Martta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.6 artarak 19 milyar 775 milyon lira olarak gerçekleşti. Personel giderleri için bütçede öngörülen 247 milyar 303 milyon lira ödeneğin yüzde 8’i kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40.9 artarak 3 milyar 574 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 43 milyar 375 milyon lira ödeneğin yüzde 8.2’si harcandı.

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-mart döneminde 36 milyar 160 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı açık 2 milyar 797 milyon lira oldu. Geçen yılın ocak-mart döneminde 187 milyar 859 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 35.4 artarak 254 milyar 443 milyon lira oldu. Ocak-mart döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 33.5 artışla 221 milyar 79 milyon lira olarak hesaplandı. Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49.8 yükselerek 33 milyar 364 milyon liraya ulaştı. Geçen yılın ocak-mart döneminde 167 milyar 436 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 30.4 artarak 218 milyar 283 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 5,8 artışla 154 milyar 262 milyon lira oldu.

PERSONEL GİDERLERİ 63.7 MİLYARA ULAŞTI

Yılın ilk çeyreğinde bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 307.2 artışla 56 milyar 906 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri ocak-mart döneminde 4 milyar 568 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 546 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Vergi türleri itibarıyla ocak-mart dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 36.7, kurumlar vergisi yüzde 23.3, gelir vergisi yüzde 17.6, damga vergisi yüzde 14.9 ve ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 4.2 oranında artarken, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 18.6, özel tüketim vergisi yüzde 4.5 ve harçlar yüzde 4 oranında azaldı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 6.9 artış gösterdi. Personel giderleri, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.2 artarak 63 milyar 774 milyon lira oldu.

VERGİ DIŞI GELİRLER YÜZDE 137 ARTTI

Geçen yılın mart ayında 48 milyar 217 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 12,8 artarak 54 milyar 370 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı binde 4 azalışla 41 milyar 88 milyon lira oldu. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 137.5 artarak 9 milyar 944 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 2 milyar 195 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 1 milyar 143 milyon lira olarak kaydedildi. Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelere bakıldığında, martta geçen yılın aynı ayına göre, kurumlar vergisi yüzde 56.3, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 31.8, gelir vergisi yüzde 18.4 ve damga vergisi yüzde 7.9 oranında artarken, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 51.1, özel tüketim vergisi yüzde 9.8, harçlar yüzde 3.4 ve ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 2.6 oranında azaldı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 7.5 oranında artış gösterdi.