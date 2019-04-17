17 Nisan 2019 Çarşamba11 Şaban 1440
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ABD'den harita skandalı!

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ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
ABD'den harita skandalı!
ABD'den harita skandalı! ABD'den harita skandalı! ABD'den harita skandalı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter hesabından "Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan bir bildiri yayımladıktan sonra  uluslararası harita sistemimizdeki yeni ilaveye hoş geldiniz" paylaşımında bulundu.

 Greenblatt, @POTUS (Trump'ın hesabı) hesabını da etiketlediği paylaşımında söz konusu haritadan bir de görsel paylaştı.

 SKANDAL KARAR 25 MART'TA AÇIKLANMIŞTI

Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

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