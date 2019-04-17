ABD'den harita skandalı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter hesabından "Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan bir bildiri yayımladıktan sonra uluslararası harita sistemimizdeki yeni ilaveye hoş geldiniz" paylaşımında bulundu.
Greenblatt, @POTUS (Trump'ın hesabı) hesabını da etiketlediği paylaşımında söz konusu haritadan bir de görsel paylaştı.
SKANDAL KARAR 25 MART'TA AÇIKLANMIŞTI
Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.