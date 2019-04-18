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Stokçular ortaya çıktı!

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Stokçular ortaya çıktı!
Seçim öncesi algı operasyonunun en önemli malzemelerinden patates yine elde kaldı.
Stokçular ortaya çıktı! Stokçular ortaya çıktı! Stokçular ortaya çıktı!

Geride bıraktığımız 31 Mart mahalli seçimleri öncesinde oluşturulmak istenen algı operasyonunun baş malzemesi patates, stokçuların elinde kaldı. Spekülatörlerle anlaşarak seçim öncesinde stokta tutulan patatesler çürümeye başlayınca telaş başladı. Yeni sezon ürünlerinin çıkmaya başlaması ve sıfır gümrük vergisi ile patates ithal etme süresinin uzatılması stokçuları iyice panikletti. Türkiye'de 2018 yılında 4,5 milyon ton patates üretildi. 2017’de ise 4 milyon 750 bin ton patates üretilen Türkiye’de patates fiyatlarının iki katına çıkması, seçim öncesi oluşturulmak istenin algı operasyonuna bağlanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük kentlerde kilosu 5-6 liraya çıkarılan patates fiyatlarında bu ay sonuna kadar hızlı bir fiyat düşüşü bekleniyor.

 

VERGİSİZ İTHALAT İÇİN SÜRE UZATILDI

Yeni sezon ürünleri çıkmaya başlamasının yanısıra, patateste “sıfır gümrük vergisi” uygulamasının 31 Mayıs’a kadar uzatılması stokçuları patlattı. Patates ithalatında 20 Nisan itibarıyla süresi dolacak “sıfır gümrük vergisi” uygulaması, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tarihe kadar, 200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

 

ALMAYIN ELLERİNDE KALSIN

Niğde’den yola çıkan patates dolusu kamyonlar, civar il ve ilçelerde kilosu 2 liraya müşteri arıyor. Konya’nın Ilgın ilçesinde müşteri bekleyen patates soğan dolusu kamyonların görüntüsü sosyal medyaya düştü. Görüntüleri paylaşan vatandaşların, “Bir hafta önce bu patates soğan kamyonları yoktu ve patates soğan pazarda 6 ila 7 liraydı. Bu hafta ise kilosu 2 liradan yalvarıyorlar. Onlarca kamyon dizilmiş. Almayın ellerinde kalsın” şeklinde tepkisini dile getirmesi dikkat çekti.

HASADIN GETİRİSİ İYİ SEYREDİYOR

Erken hasadın getirisinin iyi olduğunu ifade eden Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, “Piyasadaki yüksek fiyat üretimle birlikte düşecek. Hem üretici hem tüketici daha uygun fiyata ürün bulacak. Piyasa şu anda iyi. Üretici malı yetişmişse bir an önce piyasaya sürerek biraz daha para kazanmayı hedefliyor. Aynı zamanda piyasaya yeni ürün girince piyasa regüle olup tüketici daha uygun fiyata ürün tüketmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu.

FİYATLAR 2 LİRAYA KADAR DÜŞER

Patatesin sağlıklı depolanmadığından en kısa sürede elden çıkarılması gerektiğini belirten Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Soylu, sahil kesimlerde hasadın başlamasıyla patates fiyatlarının biraz daha normale döneceğini kaydetti. İç kesimde hasadın ağustos ayında başladığını dile getiren Soylu, “Patates üretimi ülkemizde çok fazla noktaya dağılmış durumda. Fakat iç kesimlerde hasadın başlamasıyla 1 lira olmasa da fiyatların 2 lira seviyesine ineceğini düşünüyoruz” dedi.

ÇUKUROVA’DA PATATES HASADI BAŞLADI

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Adana’da turfanda patates hasadına başlandı. Bereketli Çukurova topraklarında üretim yapan çiftçiler, 60 bin dekar alana ektikleri patatesin hasat zamanının gelmesinin sevincini yaşıyor. Yoğun emekle yetiştirilen patatesleri toplamaya başlayan üreticiler, bereketli bir sezon umut ediyor. Adana’da, 60 bin dekar alanda ekimi yapılan patateste yaklaşık 250 bin ton ürün bekleniyor. Adana’nın ardından İzmir ve diğer bölgelerdeki hasatlar başlayacak.

Yenişafak

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