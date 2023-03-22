24 Mart 2023 Cuma11 Şaban 1440
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Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi yarı fiyatına kıyma ve et satışına başladı

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Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi yarı fiyatına kıyma ve et satışına başladı
Et ve Süt Ürünleri Enstitüsü ile Tarım Kredi İşbirliği Piyasası arasında imzalanan anlaşma kapsamında ambalajlı kıyma ve parça etler yarı fiyatına raflarda yerini aldı. Kıymanın kilosu 140 TL, parça et 150 TL'den satılıyor.
Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi yarı fiyatına kıyma ve et satışına başladı Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi yarı fiyatına kıyma ve et satışına başladı Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi yarı fiyatına kıyma ve et satışına başladı

Et ve Süt Kurumu (ESK), ramazan öncesi et fiyatlarına ilişkin spekülasyonun önüne geçmek için Tarım Kredi Kooperatif Pazarı ile anlaşma imzaladı. Bu durumda Et ve Süt Enstitüsü tarafından paketlenen 1kg'lık kıyma ve kuşbaşı paketler raflardaki yerini aldı.

Kıymanın kilosu 140 TL, parça et 150 TL'den satılıyor. Kampanyadan tüm müşterilerin faydalanabilmesi için ilk etapta 1 paket kıyma ve kuşbaşı et alınabilecek.

Müşteriler etkinlikten memnun

Müşterilerden Zafer Duran, kampanyanın iyi olduğunu belirterek, "Keşke daha ucuz olsa ama elimizdeki imkanlar bunlar. Yani fiyat iyi. Dışarıdaki fiyat 200-300 lira. Daha fazlası olacak. Her geldiğimizde bulabilirsek, başka pazarlarda olursa ramazan ayı herkes için rahat geçer” dedi.

“İnşallah Ramazan boyu sürer”

Emine Yücel ise etkinliği güzel ve yerinde bulduğunu ifade ederek, "İnşallah Ramazan ayında da bu etkinlik devam eder. Memnun kaldık" dedi.

Hüseyin Elibol ise olayı çok iyi bulduklarını belirterek, "Kasapta 280 lira olunca burada normal. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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