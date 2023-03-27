27 Mart 2023 Pazartesi11 Şaban 1440
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Windows 12 için azami ram miktarı açıklandı

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Windows 12 için azami ram miktarı açıklandı
Microsoft Windows 12 üzerinde çalışıyor ve çıkış tarihinin 2024 yılı sonunda olması bekleniyor.
Windows 12 için azami ram miktarı açıklandı Windows 12 için azami ram miktarı açıklandı Windows 12 için azami ram miktarı açıklandı

Şirket yeni işletim sisteminin geliştirilmesi konusunda düşük bir profil çiziyor. Ancak, Ignite 2022 etkinliğinde Microsoft, Windows 12'nin konsept bir görüntüsünü yayınladı. Bu da bize neler bekleyebileceğimize dair bir fikir veriyor. Görüntüde masaüstünde saat ve arama çubuğu olmayan kayan bir görev çubuğu görülüyor. Widget'lar da doğrudan masaüstünde kullanılabilir.

Bu değişikliklerin hala çalışma aşamasında olduğunu ve Microsoft'un her şeyi sistemden ayırdığını belirtmek önemlidir. Başlat menüsü ve arama ayrı süreçlerdir ve dosya gezgini şu anda XAML'e dönüştürülmektedir. Bu değişiklikler kanarya (gizli) sürümünde sürekli olarak geliştirilmektedir.

Windows 12'nin geliştirilmesi, yeni işletim sisteminden neler bekleyebileceğimiz konusunda bize küçük bir fikir veriyor. Bazı kullanıcılar Windows 12'nin piyasaya sürülmesiyle donanım gereksinimlerinin artıp artmayacağını merak edebilir. Edindiğimiz bilgilere göre TPM 2.0 ihtiyacı aynı kalacak. Ve Pluton tarafından sunulan koruma isteğe bağlı olarak kalmaya devam edecek.

Ancak bulut PC nedeniyle RAM gereksinimi 8 GB'a yükselebilir. Bu da şu anda Windows 11 Insider sürümlerinde test aşamasında. CPU muhtemelen 8. nesil Intel'den başlayarak aynı kalacaktır. Altında çalışmaya devam edip etmeyeceğini görmek için kalır. Önümüzdeki aylarda bu konuda daha fazla ayrıntı alacağımız kesin.

Sonuç olarak, kullanıcılar Windows 12'nin piyasaya sürülmesini büyük ölçüde bekliyor. Microsoft düşük bir profil çiziyor olsa da, Ignite 2022'de yayınlanan konsept görüntü bize neler bekleyebileceğimize dair bir fikir veriyor. Yeni işletim sisteminin geliştirilmesi devam ediyor ve gelecekte daha fazla bilgi mevcut olacak.

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