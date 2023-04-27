Zorunlu trafik sigortası zamlanıyor! Yeni tarife nasıl olacak?

Karar gazesinde yayınlanan habere göre; araç sahiplerini yakından ilgilendiren değişiklik yürürlüğe giriyor. Trafik sigortasına gelen zam, 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Trafik sigortasında kaza yapmayan vatandaşlara yüzde 50 indirim uygulanacak. 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak uygulamayla, kaza yapan sürücüler 17 bin TL, hiç kaza yapmayan sürücüler ise 3 bin TL trafik sigortası primi ödeyecek.

2023 ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NE KADAR?

Kaza yapan veya yapmayan sürücülerin gelecek yeni uygulama ile aynı zorunlu trafik sigortası ücreti ödemeyecek. En düşük basamak olan 0'da 'çok riskli sürücüler'in yer alacağı poliçelerine yüzde 200 zam yapılacağı belirtilirken en üstte yani 8. basamakta 'çok iyi sürücüler' yer alan sürücülere ise poliçelerinde yüzde 50 indirim uygulaması yapılacak.

Sigorta şirketleri tarafından 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren trafik sigortalarında bir kereye mahsus olmak üzere yüzde 5 zam uygulaması yapılacak ve ardından her ay yüzde 2 oranında zam uygulamasının hayata geçecek.